Best Buy : relèvement de la fourchette-cible de BPA annuelle

29/08/2019 | 13:45

A l'occasion de ses résultats de deuxième trimestre comptable, Best Buy déclare viser pour l'ensemble de l'exercice une fourchette cible de BPA ajusté allant de 5,60 à 5,75 dollars, et non plus entre 5,45 et 5,65 dollars.



Le distributeur d'électronique grand public prévoit une marge opérationnelle ajustée stable ou en légère hausse par rapport au niveau de 4,6% de l'exercice précédent, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 43,1 et 43,6 milliards (au lieu de 42,9 à 43,9 milliards).



Sur le trimestre écoulé, Best Buy affiche un BPA ajusté en croissance de 19% à 1,08 dollar, et un gain de marge opérationnelle ajustée de 0,2 point à 4% pour des revenus de 9,54 milliards de dollars (+1,6% en comparable).



