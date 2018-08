Nouveaux records à Wall Street malgré une séance hésitante

L'indice Dow Jones a fini en hausse de 14,38 points, soit 0,06%, à 26.064,02, à son meilleur niveau depuis le début février.

Le S&P-500, plus large, a avancé de 0,78 point ou 0,03% à 2.897,52 et le Nasdaq Composite a gagné 12,14 points (0,15%) à 8.030,04.

Il s'agit de clôtures records pour ces deux indices qui, le matin, avaient atteint des pics inédits à respectivement 2.903,77 et 8.046,32 points avant de refluer sur des prises de bénéfice, passant même par moment en territoire négatif.

"Les gens hésitent entre rester (sur le marché) ou prendre leur bénéfice en profitant du dernier bond lié aux nouvelles positives sur le front commercial", commente Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana. "Toute la question est de savoir quelle sera la teneur des prochaines nouvelles sur ce front."

Pour Bryan Keller, directeur général de Dakota Wealth Management à Palm Beach Gardens (Floride), la prudence doit rester de mise en dépit de l'optimisme suscité par l'accord avec le Mexique.

"Les craintes de guerre commerciale se sont certes atténuées à un certain degré mais je pense qu'il faut prendre avec des pincettes tout ce qui sort de cette administration", dit-il.

Seuls quatre des 11 grands indices sectoriels S&P-500 ont fini en hausse, la meilleure performance étant pour l'immobilier (+1,19%) alors que les télécoms (-0,48%) et l'énergie (-0,45%) ont fermé la marche.

Plus forte baisse du S&P-500, le distributeur d'électronique grand public Best Buy a lâché 5,01% après des résultats trimestriels marqués par un ralentissement de la croissance de ses ventes en ligne et accompagnés d'une prévision de bénéfice inférieure aux attentes pour ce trimestre.

Le constructeur de voitures électriques Tesla, toujours fragilisé par les changements de pied de son PDG Elon Musk, a encore abandonné 2,32%.

Le fabricant de soupes Campbell Soup a reculé de 2,14% après un article du New York Post affirmant qu'il n'a pas l'intention de se mettre en vente. Le groupe, qui a lancé une revue stratégique sous la pression d'investisseurs activistes, en présentera les résultats jeudi en même temps qu'il publiera ses résultats trimestriels.

A la hausse, le parfumeur Coty s'est adjugé 4,70%, meilleure performance du S&P, et Estée Lauder a gagné 1,33% après des relèvements de recommandation de Morgan Stanley.

Hors de l'indice, Sears Holdings a rebondi de 12,61% à 1,25 dollars après l'annonce de l'extension à l'ensemble du territoire américain d'un partenariat entre Sears Auto Center et Amazon.com pour la vente et l'installation de pneus. Le titre du distributeur en difficulté avait touché un nouveau plus bas de 1,07 vendredi dernier après l'annonce de nouvelles fermetures de magasins.

Yum China, qui exploite les restaurants KFC, Pizza Hut et Taco Bell en Chine, s'est octroyé 3,86% à 37,17 dollars. Selon le Wall Street Journal, le groupe a rejeté une offre d'achat à 46 dollars par action soumise par des fonds d'investissement et valorisant la société à plus de 17 milliards de dollars.

(avec Shreyashi Sanyal à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

par Stephen Culp