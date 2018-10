BeWhere Holdings Inc. et Trak-iT lancent des appareils et des solutions IdO mobiles sur le réseau LTE-M de Bell

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - October 26, 2018) - BeWhere (TSXV : BEW) (OTCQB : BEWFF) (« BeWhere » ou l'« entreprise »), un fournisseur de solutions industrielles Internet des objets (IdO) de suivi de biens, et Trak-iT, un fournisseur canadien de premier plan de solutions de géolocalisation sous la marque Fleet Freedom, ont annoncé aujourd'hui le lancement de la première solution intégrée IdO mobile de gestion de parc de véhicules au Canada sur le réseau LTE-M de Bell.

BeWhere et Trak-iT distribuent leurs solutions respectives par l'intermédiaire de Bell Mobilité et la nouvelle offre combinée Fleet Freedom exclusive fournit aux entreprises des services de géolocalisation GPS transparents et conviviaux dans une solution entièrement intégrée combinant des solutions de télématique de gestion de parc de véhicules et de suivi des biens dans un seul service.

« Au cours des dernières années, nous avons eu l'occasion de collaborer avec Bell sur ces technologies révolutionnaires et nous avons hâte d'étendre ce partenariat, a déclaré Owen Moore, chef de la direction de BeWhere. La souplesse et la qualité de nos produits IdO mobiles permettent leur intégration simple dans des solutions de bien plus large envergure pour les clients. Nous sommes fiers de nous associer à Trak-iT pour offrir officiellement nos appareils IdO mobiles à plus d'entreprises partout au pays. »

Fleet Freedom permet aux clients de connaître l'état de leurs véhicules, de leurs expéditions et de leurs chauffeurs au moyen d'un seul tableau de bord afin d'assurer le respect des délais de livraison, la qualité des biens livrés et la conformité des chauffeurs. Des notifications en temps réel les avertissent également de tout vol potentiel ou d'articles oubliés.

« Il y a longtemps que nous travaillons sur ce genre de solution et nous sommes très heureux de l'avoir trouvée avec nos partenaires BeWhere et Bell Mobilité, a déclaré Andrew Singer, directeur général de Trak-iT Wireless. Elle complète parfaitement notre offre de gestion de parc de véhicules puisqu'elle permet non seulement aux clients de suivre leurs véhicules, mais également ce qui s'y trouve. Les capteurs embarqués de BeWhere élargissent aussi les marchés verticaux que nous pouvons cibler. »

BeWhere a reçu d'importantes commandes pour ses appareils IdO mobiles de la part de Trak-iT, y compris pour les capteurs de réseautage étendu à faible débit BeTen et BeSol, qui offrent une durée de vie allant jusqu'à dix ans en fonction de la fréquence des localisations et des conditions d'exploitation.

« Notre réseau LTE-M prend entièrement en charge l'utilisation en croissance rapide des appareils IdO sur des réseaux étendus à faible débit, a souligné Nauby Jacob, vice-président, produits et services, de Bell Mobilité. Nous anticipons avec plaisir le développement continu d'autres applications LTE-M avec des partenaires comme BeWhere et Trak-iT afin d'accélérer l'innovation en matière d'IdO au Canada. »

La technologie LTE-M (Long Term Evolution, catégorie M1) accroît l'efficacité opérationnelle des appareils IdO en réduisant considérablement la consommation électrique et en améliorant la couverture sous terre ou dans d'autres endroits difficiles d'accès. Le réseau LTE-M de Bell prendra en charge une vaste gamme de solutions IdO à grande échelle, notamment les services des villes intelligentes, les compteurs intelligents, la géolocalisation d'actifs, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la surveillance des systèmes de sécurité et des alarmes, le transport et la logistique, et les accessoires prêt-à-porter pour les soins de santé et l'accessibilité.

Pour en savoir plus sur les solutions Fleet Freedom sur le réseau LTE-M de Bell, cliquez ici

À propos de BeWhere

BeWhere (TSXV : BEW) (OTCQB : BEWFF) est une entreprise de solutions IdO industrielles qui conçoit et qui vend du matériel doté de détecteurs et d'applications logicielles permettant de suivre en temps réel des données sur des biens meubles et fixes non motorisés, et de surveiller les conditions environnementales. L'entreprise met au point des applications mobiles, des intergiciels et des solutions en nuage autonomes ou facilement intégrables à des logiciels existants. Les solutions de BeWhere sont à la fine pointe, utilisant les plus récentes technologies cellulaires sur le marché (LTE-M et IdO-BE) et offrant aux clients une technologie sophistiquée à faible coût afin de mettre en œuvre un nouveau niveau de visibilité de leur entreprise.

BeWhere vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau mondial d'entreprises de distribution et de technologie. BeWhere a conclu des ententes de distribution et des partenariats technologiques avec un large éventail d'entreprises, dont d'importants fournisseurs de télécommunications, des fournisseurs de télématique des véhicules de premier plan et des fournisseurs de solutions de gestion de chaîne d'approvisionnement.

À propos de Trak-iT

Établie en 2001, Trak iT Wireless Inc., faisant affaire sous le nom Fleet Freedom, est une société privée canadienne basée à Toronto. Les racines de Fleet Freedom sont dans le secteur du sans-fil et elles remontent à 25 ans. Cette précieuse expérience a aidé Fleet Freedom à acquérir des clients distingués, dont de nombreuses entreprises Fortune 500 et agences gouvernementales. Fleet Freedom estime que la gestion de parc de véhicules et de ressources devrait être accessible à toutes les entreprises ayant des ressources mobiles au moyen d'une seule application simple, intuitive, puissante et économique. Utilisant les meilleures technologies sans fil et GPS actuelles, Fleet Freedom met en œuvre une combinaison transparente de services de gestion de parc de véhicules, de répartition, d'employés mobiles et d'équipement au sein d'une plateforme Web conviviale.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant les estimations futures, les plans, les programmes, les prévisions, les projections, les objectifs, les hypothèses, les attentes ou les croyances de rendement futur, sont des « déclarations prospectives ».

Nous vous mettons en garde que de telles - déclarations prospectives » impliquent des risques connus ou inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les événements actuels ou futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus par ces déclarations. Les déclarations prospectives comprennent, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les activités commerciales, y compris les développements technologiques, les revenus prévus, la taille projetée du marché et d'autres renseignements fondés sur les prévisions de résultats futurs, les estimations de montants qui ne peuvent pas encore être établis et les hypothèses de la direction.

BeWhere Holdings Inc. (l'« entreprise ») n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives sauf dans les cas prévus par la loi. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes concernant, entre autres, les développements technologiques et les activités de marketing, l'expérience historique de l'entreprise avec les développements technologiques et les risques non assurés. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou induits par de telles déclarations prospectives.

