Beyond Meat : Berenberg initie avec un conseil 'achat'

15/11/2019 | 12:29

Berenberg a commencé à initier l'action Beyond Meat avec un conseil à l'achat et un objectif de cours de 100 dollars.



Le bureau d'analyses indique que le fabricant de hamburgers végétalien est l'une des sociétés les mieux placées pour tirer profit du marché en plein essor des protéines végétales.



Dans une note adressée aux clients, le courtier allemand indique que le marché cible pour la viande à base de plantes s'étend au-delà des consommateurs végétaliens et végétariens traditionnels.



Berenberg a déclaré s'attendre à ce que cette tendance se poursuive à mesure que les principaux fabricants de produits alimentaires entrent dans cette activité et qu'elle arrive à maturité.



Le bureau d'analyses a également commencé à surveiller les marques Conagra Brands et Maple Leaf Foods, qui présentent cependant selon les analystes des perspectives moins importantes.



