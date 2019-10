BEYOND MEAT dégage des profits, mais la période de lockup s'achète

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste du burger vegan Beyond Meat devrait chuter lors des premières transactions à Wall Street en dépit de résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, il a pourtant enregistré un bénéfice net de 4,1 millions de dollars, soit 6 cents par action contre une perte nette de 9,3 millions de dollars, représentant 1,45 dollar par action, un an auparavant. Le consensus FactSet s’élevait à 4 cents. Les revenus se sont envolés de 250% à 92 millions de dollars alors que le marché ciblait 82,2 millions de dollars.Beyond Meat a d'ailleurs rehaussé son objectif 2019 de chiffre d'affaires, désormais anticipé entre 265 et 275 millions de dollars contre " plus de 240 millions de dollars " auparavant.Le titre est cependant attendu en baisse, la période de blocage qui empêche les employés de Beyond Meat et les premiers investisseurs de vendre leurs actions a pris fin aujourd'hui. Les investisseurs craignent un afflux de titres sur le marché. Beyond Meat a en effet été introduit en Bourse à 25 dollars et cotait hier 105 dollars.