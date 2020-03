Beyond Meat : Impossible Foods sabre les prix de sa viande végétale de 15%

Impossible Foods a pris cette décision alors que ses produits ont le vent en poupe, en particulier sa gamme vedette, l'Impossible Burger. Cette baisse de prix n'aura pas d'impact sur la disponibilité de ses produits. La semaine dernière, Walt Disney a annoncé que les hamburgers Impossible Foods seront dorénavant servis dans ses parcs d'attractions, ses stations balnéaires et ses bateaux de croisière, rejoignant ainsi la liste des nombreuses enseignes qui ont déjà succombé aux substituts végétaux.

"Notre objectif déclaré depuis la création de l'entreprise a toujours été de faire baisser les prix grâce à des économies d'échelle, d'atteindre la parité des prix et ensuite de proposer des tarifs plus avantageux que celui du boeuf haché conventionnel provenant de animaux", a déclaré le directeur général Patrick Brown. "La baisse des prix d'aujourd'hui n'est qu'une nouvelle étape vers notre objectif d'éliminer les animaux dans le système alimentaire", a-t-il ajouté. Impossible Foods et son concurrent Beyond Meat ont tous deux multiplié les partenariats avec les restaurants à service rapide pour atteindre les consommateurs soucieux de l'environnement.

