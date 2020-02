Beyond Meat, Inc. : Starbucks et Beyond Meat lancent un sandwich au Canada

Le sandwich Beyond Meat, qui comprendra aussi du cheddar et un oeuf sur un pain artisanal, sera disponible dans près de 1 200 cafés le 3 mars. En Amérique du Nord, la guerre de la nourriture de fast-food à base de produits végétaux est lancée, mettant aux prises des producteurs comme Beyond Meat, Impossible Foods, Morningstar Farms (Kellogg), Cargill ou Sweet Earth (Nestlé).

En plus de chercher à rivaliser sur les offres, les chaînes de restauration se disputent aussi le créneau du petit-déjeuner, tout en cherchant à diversifier leurs sources de revenus, qui à marcher sur leurs plates-bandes respectives. Ainsi Starbucks, qui ne réalise que 20% de ses revenus dans l'alimentaire dans ses cafés détenus en propre, cherche-t-il à accroître ses parts de marché dans cette direction.