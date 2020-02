Beyond Meat, Inc. : les résultats peinent à justifier la valorisation XXL

L'entreprise connue pour son offre de "viande végétale" a fait état d'un net développement de ses ventes et d'une réduction de ses pertes. Insuffisant pour Wall Street, qui attendait mieux au niveau des résultats. Beyond Meat n'a encore jamais enregistré de bénéfices annuels en raison des dépenses de recherche et développement, du marketing et de son expansion internationale rapide. L'entreprise californienne a conclu l'an dernier plusieurs accords très médiatisés avec des chaînes de restauration rapide, dont McDonald's et Dunkin' Brands Group Inc.

Le cours de l'action a été multiplié par quatre depuis son introduction en bourse en mai, mais les vendeurs à découvert et de nombreux investisseurs considèrent que le titre est surévalué suite à sa hausse massive : il se négocie 232,8 fois les bénéfices attendus. "Il y avait de très grandes attentes sur BYND avec cette publication des résultats", a déclaré Arun Sundaram, analyste de CFRA Research. "La démission de Seth Goldman de son poste de président exécutif est un peu choquante pour nous. Généralement, un fondateur ne se décharge pas de ses responsabilités pendant la phase de croissance très critique de l'entreprise", a déclaré M. Sundaram.