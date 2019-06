La valeur du jour à Wall Street BEYOND MEAT : séance saignante

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Beyond Meat chute de 20% à 135 dollars à Wall Street, pénalisé par des prises de bénéfices après avoir flambé de 69% au cours des deux séances précédentes pour se traiter à plus de sept fois le prix de l'IPO (25 dollars) du 2 mai. JPMorgan a dégradé aujourd'hui sa recommandation de Surpondérer à Neutre, estimant le titre désormais plus que généreusement valorisé. Le spécialiste du burger vegan a bondi après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.Cet héraut de la "clean meat" a réalisé au premier trimestre de son exercice fiscal un chiffre d'affaires de 40,2 millions de dollars alors qu'il tablait entre 38 et 40 millions. Les analystes visaient 38,9 millions.Cet engouement était prévisible tant le véganisme séduit. Le 2 mai, le fabricant des tacos et des saucisses sans protéine animal n'a eu aucun mal à lever 241 millions de dollars.Il faudra désormais qu'il devienne rentable. En 2018, le groupe a accusé une perte de près de 30 millions de dollars, et était toujours dans le rouge au premier trimestre 2019.