BHP double son bénéfice annuel et annonce un dividende record

Sydney (awp/afp) - Le géant minier anglo-australien BHP a annoncé mardi avoir plus que doublé son bénéfice net annuel, grâce à l'augmentation des prix du minerai de fer et une reprise après un précédent exercice morose.

Le plus grand groupe minier mondial a publié un bénéfice de 8,3 milliards de dollars (presque autant en francs suisses) sur un an pour son exercice décalé clos au 30 juin, contre 3,7 milliards sur les 12 mois précédents.

L'exercice 2017/18 avait été plombé par des dépréciations d'actifs et des coûts exceptionnels liés à une catastrophe naturelle survenue au Brésil en 2015 impliquant une société dont il était actionnaire.

Le bénéfice sous-jacent - l'indicateur favori du numéro un mondial qui ne prend pas en compte les coûts exceptionnels -, scruté par le marché, a augmenté de 2% à 9,4 milliards de dollars grâce aux prix élevés des marchandises et une production en hausse.

BHP a également annoncé un dividende de 78 cents, une remontée aux actionnaires qualifiée de record qui complète un dividende exceptionnel lié à la cession pour 10,5 milliards de dollars de ses actifs dans le schiste au Texas et en Louisiane au géant britannique BP versé en janvier.

"La hausse des prix et une production record de plusieurs de nos activités a entraîné des flux de trésorerie très importants," s'est félicité le directeur général de BHP Andrew Mackenzie.

Ces sommes ont permis "d'investir dans des projets de croissance intéressants, de faire avancer nos programmes d'exploration et d'augmenter les dividendes versés à nos actionnaires," a complété le dirigeant.

Le cours du minerai fer, qui pèse environ la moitié du bénéfice sous-jacent de BHP, a bondi à 117 dollars la tonne plus tôt dans l'année.

La société compte désormais six nouveaux projets en cours après l'autorisation ce mois-ci de l'exploitation d'un gisement de pétrole et de gaz à 500 millions de dollars à Trinidad et Tobago.

Ces projets devraient permettre de maintenir des résultats "solides sur le long terme", selon M. Mackenzie.

afp/buc