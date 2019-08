BHP : résultat net plus que doublé en 2018-19

20/08/2019 | 08:48

BHP dévoile au titre de son exercice 2018-19, un résultat net part du groupe plus que doublé (+124%) à 8,3 milliards de dollars au total, mais en repli de 2% à moins de 9,5 milliards en sous-jacent pour les opérations poursuivies.



Toujours sur la base des opérations poursuivies, l'EBITDA sous-jacent de la compagnie minière s'est maintenu à près de 23,2 milliards, aidé par 'des prix plus élevés et une production record dans plusieurs activités', selon son CEO Andrew Mackenzie.



BHP annonce un dividende final record de 78 cents par action, soit un montant de 3,9 milliards de dollars, et affirme 'entrer dans son exercice 2019-20 avec une dynamique positive et des perspectives fortes à la fois pour les volumes et les coûts'.



