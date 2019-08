La valeur du jour en Europe BHP miné par ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le titre BHP fait grise mine mardi à Londres où il perd près de 1 % à 1 763,80 pence dans le sillage de résultats annuels inférieurs aux attentes du consensus et d’UBS. Ainsi, le groupe minier anglo-australien a réalisé un bénéfice sous-jacent de 9,1 milliards de dollars sur son exercice 2018-2019 (clos fin juin), en hausse de 2% sur un an. De son côté, l’Ebitda sous-jacent des activités poursuivies est quasi stable à 23,16 milliards de dollars, soit une marge de 53%.Quant à elle, la dette nette du groupe s'inscrit à 9,2 milliards de dollars, en amélioration de 1,7 milliard, grâce à la forte génération de cash flow.Le groupe a notamment bénéficié de la hausse des prix du minerai de fer.Compte tenu de ses performances, BHP a annoncé la distribution d'un dividende final record de 78 cents.A la fin de l'exercice, le groupe avait cinq grands projets en cours de développement. L'exploitation du gisement pétrolier et gazier de Trinidad et Toabgo a été approuvé ce mois-ci.Dans ses perspectives, le groupe minier indique prévoir une croissance économique mondiale 2019 située dans le bas d'une fourchette comprise entre 3,25 à 3,75%." Nous abordons l'exercice 2019-2020 avec un momentum positif et des perspectives solides en termes de volume et de coût ", a commenté Andrew Mackenzie, le directeur général de BHP.