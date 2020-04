BHP : Credit Suisse relève son opinion

07/04/2020 | 11:09

Credit Suisse relève son opinion sur BHP de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 1900 à 1600 pence, déclarant voir 'une opportunité de valeur rare' dans le titre de la compagnie minière anglo-australienne.



'Le portefeuille de larges projets de BHP sur des marchés attractifs en a longtemps fait un nom de qualité dans le domaine minier, et nous apprécions que BHP conserve cette stratégie avec des projets de croissance', affirme le bureau d'études.



En outre, alors que BHP veut se retirer du charbon thermique, Credit Suisse pense que les recettes (un à deux milliards de dollars selon lui) sont susceptibles d'être redistribuées aux actionnaires dans la mesure où le groupe n'a pas besoin de se désendetter davantage.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.