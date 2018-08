BHP BILLITON : publication annuelle sanctionnée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BHP Billiton (-1,50% à 1620,60 pence) affiche la plus forte baisse de l’indice FTSE 100, le géant minier ayant présenté des résultats annuels un peu courts et des perspectives prudentes. Sur l’exercice 2017/2018, clos fin juin, BHP Billiton, a généré un bénéfice hors éléments exceptionnels en hausse de 33% à 8,93 milliards de dollars (7,75 milliards d’euros), mais inférieur au consensus Reuters s’élevant à 9,27 milliards de dollars. Ses revenus ont augmenté de 20% à 45,8 milliards de dollars, dont 43,64 milliards (21%) au titre des activités poursuivies.Fort de ces résultats en amélioration, le Conseil d'administration a décidé le versement d'un dividende supplémentaire de 17 cents, portant le dividende final au niveau record de 63 cents. Il représente un taux de distribution de 69%.Le géant minier a terminé l'exercice avec une dette nette de 10,9 milliards de dollars, réduite d'un tiers et dans le bas de sa fourchette d'objectifs de 10 à 15 milliards de dollars.Dans ses perspectives, BHP Billiton indique prévoir une croissance économique mondiale 2018 similaire à celle de 2017 (+3,8%), mais il met aussi en garde sur les risques pesant sur la croissance en raison de la montée du protectionnisme.