BHP : prise de participation dans un projet en Equateur

05/09/2018 | 15:01

BHP fait part d'un accord avec Guyana Goldfields pour racheter son intérêt de 6,1% dans SolGold, le détenteur majoritaire et opérateur du projet de cuivre et d'or de Cascabel en Equateur, investissement destiné à augmenter ses ressources en cuivre.



La compagnie anglo-australienne déboursera 27 millions de livres pour acquérir 103,1 millions d'actions SolGold, cotées à la fois à la Bourse de Londres et à celle de Toronto. Le prix unitaire de 26,6 pence représente une prime de 20% sur le cours à Londres.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.