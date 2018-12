BHP Billiton : La valeur du jour en Europe - Le secteur minier dans le vert pour la dernière séance de l'année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BHP Billiton gagne 1,5% à 1 661,40 pence, Glencore, 1,07% à 293,11 pence et Rio Tinto, 0,6% à 3 785,50 pence. Les valeurs minières sont soutenues par la bonne orientation des cours des matières premières. Vers 11h30, le prix du baril de Brent progresse de 1,9% à 54,22 dollars tandis que la livre de cuivre grimpe de 0,37% à 2,6915 dollars. A l'image des marchés actions, les matières premières profitent de l'embellie sur le front commercial. Dans un tweet, Donald Trump a salué le " long et très bon " entretien réalisé avec le président chinois Xi Jinping.Il s'est même targué de " gros progrès " dans les négociations commerciales.Pour autant, l'année 2018 a été difficile pour les matières premières. L'indice Commodity mesuré par Bloomberg s'apprête à clôturer sur un repli annuel de 12% après avoir atteint ce mois-ci son plus bas niveau depuis avril 2016. Il accuse sa septième année de baisse sur les 11 dernières.Les métaux de base ont pâti des nombreux signaux indiquant un ralentissement de l'économie mondiale et des craintes liées à l'impact sur la conjoncture de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine.Résultat, le cours du baril de Brent accuse une perte annuelle de 19% (-20% pour le baril de WTI). Le cuivre a abandonné, lui, 18%.