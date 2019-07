BHP : a globalement atteint ses objectifs de production

17/07/2019 | 10:09

BHP a présenté ce matin le rapport de production pour son exercice décalé 2018/2019, qui s'est terminé à la fin du mois de juin.



Connu notamment pour ses mines de fer géantes de Pilbara, dans l'Ouest australien, le groupe minier indique avoir tenu ses objectifs en matière de minerai de fer et de cuivre, et les avoir dépassés pour ce qui est du pétrole. A l'inverse, les charbons (métallurgique et thermique) ont manqué de peu les projections, en raison notamment d'aléas climatiques en fin d'année.



Le directeur général, Andrew Mackenzie, souligne que les extractions de BHP ont globalement progressé de 11% au 4ème trimestre, et que des records annuels de production ont été atteints pour le pétrole, le cuivre, le fer, et le charbon à coke.



En données à 100%, la production de minerai de fer était de 270 millions de tonnes en 2018/2019, et devrait atteindre entre 273 et 286 millions de tonnes durant l'exercice en cours, puis à plus long terme 290 millions de tonnes.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.