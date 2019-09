BHP : attribution d'un contrat au Canada à CGG

06/09/2019 | 09:25

CGG annonce l'attribution par BHP, à son activité de traitement-imagerie de la division géoscience, d'un contrat majeur de traitement de données sismiques à grande échelle dans le bassin Orphan au large de la côte est du Canada.



Les investissements technologiques continus permettront aux ingénieurs de CGG de mettre en oeuvre sur l'ensemble de la zone de l'étude, soit plus de 10.000 km², les algorithmes appropriés de full-waveform inversion (FWI) et de least-squares migration (LSM).



'CGG s'engage ainsi à améliorer significativement et dans les meilleurs délais l'imagerie du sous-sol de cette zone pour appuyer les décisions d'exploration et de production à venir', affirme le groupe d'études sismiques.



