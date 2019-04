BHP : dans le rouge avec une dégradation de broker

23/04/2019 | 15:39

BHP cède 0,8% à Londres sur fond d'une note d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours inchangé à 1900 pence sur l'action de la compagnie minière anglo-australienne.



'Après une forte performance du cours de Bourse et des risques sur les prix du minerai de fer et du charbon métallurgique orientés à la baisse, nous pensons que le rapport risque-rendement est plus équilibré', explique-t-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.