BHP : en recul après la revue opérationnelle semestrielle

22/01/2019 | 10:20

BHP recule de 1,8% à Londres, à la suite de la revue opérationnelle de son premier semestre clos fin décembre, marqué par 'une production équivalent cuivre du groupe globalement en ligne avec la période précédente'.



La compagnie minière précise que sa productivité a été impactée par des arrêts de production non prévus à Olympic Dam, Spence et dans le minerai de fer en Australie Occidentale, avec un impact négatif total de l'ordre de 600 millions de dollars.



Par ailleurs, BHP fait part du prochain départ de sa secrétaire Margaret Taylor, à partir du 1er mars. Elle sera alors remplacée par Caroline Cox, qui exerce actuellement les fonctions de conseillère juridique principale du groupe.



