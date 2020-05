Bic : De retour sur un niveau important 18/05/2020 | 11:53 achat En cours

Cours d'entrée : 45.04€ | Objectif : 49.5€ | Stop : 42.5€ | Potentiel : 9.9% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre Bic, le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 42.86 EUR.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 49.5 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 42.86 EUR en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 42.86 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 55.6 EUR. Graphique notations Sous-secteur Fourniture d'assistance aux entreprises - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BIC -28.71% 2 152 MSA SAFETY INCORPORATED -9.12% 4 462 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. -0.55% 2 214 ASKUL CORPORATION -1.14% 1 648 OKAMURA CORPORATION 0.12% 832 NEWCAPEC ELECTRONICS CO., L.. -3.11% 785 ACCO BRANDS CORPORATION -40.17% 529

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

Données financières (EUR) CA 2020 1 740 M EBIT 2020 227 M Résultat net 2020 151 M Trésorerie 2020 165 M Rendement 2020 5,92% PER 2020 13,3x PER 2021 10,9x VE / CA2020 1,09x VE / CA2021 1,03x Capitalisation 2 058 M Prochain événement sur BIC 19/05/20 Capital Markets Day Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 53,35 € Dernier Cours de Cloture 45,74 € Ecart / Objectif Haut 42,1% Ecart / Objectif Moyen 16,6% Ecart / Objectif Bas 4,94% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gonzalve Marie Leon Bich Chief Executive Officer & Director Pierre Vareille Chairman James DiPietro Chief Financial Officer & Executive Vice President Laurent Serano Chief Information Officer John Ronald Kerr Glen Independent Director