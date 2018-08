BIC : ACCORD BIC-HACO industries

HACO INDUSTRIES KENYA LTD TRANSFERE A BIC SON ACTIVITE DE PRODUCTION D'INSTRUMENTS D'ECRITURE ET SON ACTIVITE DE DISTRIBUTION

Clichy (France) - Nairobi (Kenya), 31 Août 2018.

Haco Industries Kenya Ltd et SOCIETE BIC annoncent officiellement aujourd'hui la signature d'un accord relatif au transfert à BIC des sites de production et l'activité de distribution de produits BIC.

Sous réserve de l'approbation de l'autorité de la concurrence kenyane, l'accord définitif prévoit le transfert des sites de production au Kenya et des activités de distribution de produits d'écriture, briquets et rasoirs en Afrique de l'Est de Haco Industries à BIC. Il devrait être finalisé au 1er janvier 2019.

Cette opération est cohérente avec la stratégie de développement de BIC en Afrique et les ambitions de croissance à long terme de Haco Industries, qui cherche à diversifier son portefeuille de produits et sa présence en Afrique de l'Ouest et du Sud.

Pour Dr. Chris Kirubi, Président de HACO Industries Ltd, cette opération est bénéfique à la fois pour le Kenya car elle permet de maintenir l'outil industriel dans le pays et pour HACO à qui elle permet de diversifier son portefeuille de produits et d'étendre ses opérations. Il a déclaré : « Mon succès est le succès du Kenya. Après près de 40 ans de fructueuse collaboration avec BIC, au cours desquels nous sommes devenus le premier fabricant et distributeur de produits d'écriture du Kenya, cette transaction démontre la confiance de BIC dans le potentiel de croissance du Kenya et de l'ensemble de la région. Jusqu'à la finalisation de l'opération, BIC et HACO continueront à travailler en étroite collaboration, dans l'intérêt mutuel de toutes les parties prenantes et afin d'assurer une transition fluide ».

Le partenariat entre BIC et HACO Industries Ltd a débuté il y a près de 40 ans, quand Dr. Kirubi a décidé d'investir sur le marché prometteur des instruments d'écriture en Afrique de l'Est, avec l'éducation comme fer de lance.

Gonzalve Bich, Directeur Général de SOCIETE BIC a déclaré : « Ceci est une excellente opportunité de renforcer nos positions sur un des marchés les plus porteurs pour les produits BIC dans le monde. Avec une robuste base industrielle et un solide réseau de distribution, notre Groupe bénéficie d'une présence historique forte en Afrique, continent clé pour notre développement. Capitalisant sur la forte notoriété de notre marque dans cette région, construite au cours des 40 dernières années sous l'impulsion de Dr. Chris Kirubi et de HACO Industries, je suis convaincu que cet accord renforcera les perspectives de croissance à long terme de BIC dans la région. L'intégration des opérations au sein du Groupe créera de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes. »

Il a ajouté « Selon nos estimations, le marché de l'écriture en Afrique de l'Est représente environ 1,5 milliard de produits par an et croit entre 5 et 10% par an. Le Kenya, pays fortement engagé en matière d'éducation, sera un élément moteur dans le déploiement de notre programme de développement durable « Writing the Future, Together », dont l'un des objectifs est d'améliorer les conditions d'apprentissage de 250 millions d'enfants à travers le monde d'ici 2025. »

HACO Industries a transformé une petite usine d'assemblage à Mombasa, en une usine semi-automatisée désormais située à Kasarani, lui permettant de couvrir toute l'Afrique de l'Est et notamment l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, l'Ethiopie et la Tanzanie.

Le partenariat entre HACO Industries et BIC a également favorisé la mobilisation des autorités régionales en faveur de la lutte contre la contrefaçon, permettant à BIC de conserver et renforcer ses positions de leader en Afrique de l'Est.

A propos de BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.

Contacts

Investor Relations

Sophie Palliez-Capian Sophie.palliez@bicworld.com

Michèle Ventura Michele.ventura@bicworld.com

Corporate Press Relations

Albane de La Tour d'Artaise Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com

Isabelle de Segonzac isegonzac@image7.fr

A propos de HACO Industries Kenya Ltd

Créé au début des années 1970, Haco Industries ne fabriquait à l'origine qu'un seul produit et s'est développé au fur et à mesure des années pour devenir l'un des principaux fabricants de produits de grande consommation en Afrique de l'Est et COMESA, fournissant une large gamme de produits à 21 pays de la région. Le portefeuille de produits comprend des produits de soin à la personne (Amara Lotion & Petroleum Jelly, Miadi, Palmers), d'entretien de la maison (So Soft Fabric Softener & Conditioner, Sparkle Dishwashing Liquid, Ace Liquid Toilet Cleaner) ainsi que des produits alimentaires (Chummy Pasta - Spaghetti et Macaroni). L'objectif d'HACO est de développer des marques fortes qui répondent aux besoins des consommateurs à travers l'innovation, la compétence de ses équipes, la croissance durable et la création de richesses. Le Groupe HACO Industries est fier de son investissement permanent en faveur du développement de marché.

Contacts:

James Makau

Oxygene MCL

James.Makau@oxygene.co.ke

John Ngirachu

Oxygene MCL

John.Ngirachu@oxygene.co.ke

Donald Kogai

Oxygene MCL

Donald.kogai@oxygene.co.ke

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIC via Globenewswire