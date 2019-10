BIC : Ajustements des perspectives 2019

BIC – Communiqué de Presse

Clichy – 11 Octobre 2019



Ajustements des perspectives 2019

BIC annonce revoir ses perspectives pour l’année 2019. Les résultats du troisième trimestre et des neufs premiers mois sont encore prévisionnels et seront publiés comme prévu le 23 octobre 2019.

Le Groupe s'attend désormais à une évolution de son chiffre d'affaires à base comparable comprise entre 0% et ‑2,0%, comparé à la légère croissance initialement prévue. Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 devrait reculer de -0,5% et celui des 9 premiers mois de -1,2%, à base comparable.

Cet ajustement des perspectives de chiffre d’affaires pour l’année 2019 s’explique par un chiffre d’affaires du troisième trimestre plus faible que prévu en raison :

De la poursuite de la détérioration du marché des briquets aux Etats-Unis : Alors que BIC a maintenu ses parts de marché, en volume et en valeur, le marché américain des briquets de poche reste fortement perturbé. Le marché est en baisse de -8,5% en volume et de -6,0% en valeur, comparé à la même période l’année dernière. Sur les 3 derniers mois, le marché a baissé en volume et en valeur de -9,5% et -8,1% respectivement (source : IRI – 29 Septembre 2019).

Du faible chiffre d’affaires de la papeterie dû à :

La faible performance des ventes aux Etats-Unis et au Mexique pendant la rentrée scolaire, qui a neutralisé l’effet favorable du décalage des ventes de rentrée scolaire, Une reprise plus lente qu’anticipée en Inde. Dans un environnement de marché difficile, les ventes domestiques de Cello au troisième trimestre ont continué d'être affectées par le niveau élevé des inventaires des « superstockists ».



La marge d’exploitation normalisée pour l’année 2019 devrait se situer dans le bas de la fourchette initiale de 16,5% à 18%. En dépit de volumes plus faibles qu’anticipés et d’une évolution des taux de change qui reste défavorable, la marge d’exploitation normalisée pour le reste de l’année devrait bénéficier de coûts de production plus favorables, et des investissements de soutien à la marque moins importants comparés au 1er semestre. La marge d’exploitation du troisième trimestre devrait être de 18% et celle des neufs premiers mois 2019 de 16,6%.

Dans cet environnement toujours plus difficile, BIC poursuit sa transformation vers une entreprise plus agile, intégrée, innovante et efficace. En associant un solide modèle économique à une organisation plus centrée sur le consommateur, "BIC 2022 - Invent the Future" permettra de libérer tout le potentiel du Groupe et d'assurer croissance à long terme et génération de trésorerie.

Les résultats du 3ème trimestre et des 9 premiers mois 2019 seront publiés le 23 Octobre avant l’ouverture du marché.





