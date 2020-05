BIC :Assemblée Générale Mixte et Conseil d'Administration 20 mai 2020

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration

de SOCIÉTÉ BIC du 20 mai 2020

Versement d’un dividende ordinaire de 2,45 euros par action

Clichy, France, 20 mai 2020 – Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SOCIÉTÉ BIC s’est tenue mercredi 20 mai 2020 à Clichy à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires.

Elle a été présidée par M. Timothée BICH, administrateur.

L’Assemblée a approuvé le versement, à compter du 3 juin 2020, d’un dividende ordinaire de 2,45 euros par action.

Toutes les résolutions proposées ont été adoptées, parmi lesquelles :

les comptes de l’exercice 2019 ;

les autorisations à donner au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la Société (rachats et annulations de titres) ;

l’autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions acquises dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce ;

la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

le renouvellement des mandats en qualité d’administratrice de Marie-Pauline CHANDON-MOËT et Candace MATTHEWS ;

la ratification de la cooptation de Timothée BICH en qualité d’administrateur et le renouvellement de ce mandat ;

la nomination de Jake SCHWARTZ en qualité d’administrateur ;

les éléments de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2019;

la politique de rémunération des mandataires sociaux.



Le Conseil d’Administration, qui a suivi l’Assemblée Générale, a pris la décision de renouveler les mandats de Candace Matthews au Comité d’Audit ainsi qu’au Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.





MARIE-PAULINE





CHANDON-MOËT, née BICH - ADMINISTRATRICE







Marie-Pauline Chandon-Moët est Présidente de Château de Ferrand SAS et administratrice de SOCIÉTÉ BIC depuis le 28 mai 2003. Elle a été responsable des projets immobiliers Europe du Groupe BIC jusqu’au 31 décembre 2010.

Auparavant, elle a successivement occupé, depuis 1991, les postes d’assistante administration des ventes, de responsable administration des ventes (France puis Europe) et de responsable Logistique Europe.





CANDACE MATTHEWS - ADMINISTRATRICE







Depuis novembre 2014, Candace Matthews est Présidente Région Amériques d’Amway. Avant de rejoindre Amway en 2007 en qualité de Directrice du Marketing Groupe, elle était Présidente Exécutive de 2001 à 2007 de Soft Sheen-Carson. Auparavant, elle a exercé diverses fonctions marketing successivement chez General Mills, Procter & Gamble, Bausch & Lomb et de Direction chez Novartis et The Coca-Cola Company, aux États-Unis.





TIMOTHÉE BICH - ADMINISTRATEUR







Timothée Bich a été gérant de portefeuille chez Stone Milliner Asset Management LLP jusqu’en décembre 2019. Il a rejoint Stone Milliner en tant que trader dès son lancement en 2012 et a été nommé responsable de l’exécution en janvier 2016. Avant de rejoindre Stone Milliner, il a été analyste chez Moore Europe Capital Management au sein d’une équipe de gestionnaires de portefeuille crédit et macro (2010-2011).





JAKE SCHWARTZ - ADMINISTRATEUR







Jake Schwartz est cofondateur et Directeur Général de General Assembly. Fondée en 2011 à New York, General Assembly est pionnière et leader de la formation continue dans les métiers du numérique et des nouvelles technologies. Avant de créer General Assembly, il a été Senior Associate chez Associated Partners LP, un fonds de private equity (2008-2010) et conseiller en investissements chez Capital Counsel à New York (2003-2005).





