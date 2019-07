BIC : Déclaration des Transactions sur Actions Propres de juin 2019

Données financières (EUR) CA 2019 1 973 M EBIT 2019 333 M Résultat net 2019 240 M Trésorerie 2019 162 M Rendement 2019 4,86% PER 2019 13,3x PER 2020 13,1x VE / CA2019 1,51x VE / CA2020 1,47x Capitalisation 3 144 M Graphique BIC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BIC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 80,3 € Dernier Cours de Cloture 69,9 € Ecart / Objectif Haut 28,8% Ecart / Objectif Moyen 14,8% Ecart / Objectif Bas -9,87% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gonzalve Marie Leon Bich Chief Executive Officer Pierre Vareille Chairman James DiPietro Chief Financial Officer & Executive Vice President Laurent Serano Chief Information Officer John Ronald Kerr Glen Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BIC -21.59% 3 501 MSA SAFETY INC 10.46% 4 029 TRITON INTERNATIONAL LTD 5.95% 2 497 STEELCASE INC. 16.39% 2 025 COTT CORP -8.68% 1 799 HNI CORP -1.58% 1 511