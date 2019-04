BIC : Goldman Sachs Group s'allège au capital

18/04/2019 | 12:16

The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 avril et indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de BIC.



Le groupe détient ainsi indirectement 987.321 actions BIC représentant autant de droits de vote, soit 2,15% du capital et 1,47% des droits de vote.



'Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions BIC hors marché', précise l'AMF.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.