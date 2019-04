BIC : REMUNERATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX EN APPLICATION DU CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES AFEP-MEDEF

Groupe BIC – Communiqué de presse

Clichy – 2 Avril 2019

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux

en application du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés

cotées AFEP-MEDEF

Réuni le 12 février 2019 sous la présidence de Pierre Vareille, le Conseil d'Administration de SOCIÉTÉ BIC a pris les décisions suivantes, sur les recommandations du Comité des Rémunérations et conformément à la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 16 mai 2018 :

Rémunérations au titre de l’exercice 2018 :

Pierre Vareille, Président du Conseil d’administration :



Une rémunération fixe annuelle de 300 000 euros a été attribuée à Pierre Vareille, Président du Conseil à compter du 16 mai 2018 (prorata temporis sur 7 mois et demi en 2018 = 187 500 euros).

Gonzalve Bich, Directeur Général :

Part fixe de la rémunération 2018 : la part fixe annuelle de la rémunération de Gonzalve Bich s’est élevée à 550 000 dollars américains (465 707 euros 1 ) en sa qualité de Directeur Général Délégué pour la période de janvier 2018 à mai 2018, puis à 675 000 dollars américains (571,550 euros 1 ) à compter du 16 mai 2018 suivant sa nomination en qualité de Directeur Général.

Part variable de la rémunération 2018 : après examen des critères d'attribution et par rapport à un objectif cible de 731 025 US dollars (618 988 euros 1 ), la part variable de Gonzalve Bich pour 2018 a été arrêtée à 725 963 dollars américains (614 702 euros 1 ), soit 99,3 % de la cible. Les critères d'attribution de cette part variable sont décrits dans le Document de référence 2018 ( https://www.bicworld.com/fr ).



James DiPietro, Directeur Général Délégué :

Part fixe de la rémunération 2018 : la part fixe annuelle de la rémunération de James DiPietro s’est élevée à 563 000 dollars américains (476 715 euros 1 ) pour 2018.

Part variable de la rémunération 2018 : après examen des critères d'attribution et par rapport à un objectif cible de 422 250 US dollars (357 536 euros 1 ) la part variable de James DiPietro pour 2018 a été arrêtée à 419 322 US dollars (355 057 euros 1 ), soit 99.3 % de la cible. Les critères d'attribution de cette part variable sont décrits dans le Document de référence 2018 ( https://www.bicworld.com/fr ).







Marie-Aimée Bich-Dufour, Directrice Générale Déléguée :

Part fixe 2018 : la part fixe de la rémunération de Marie-Aimée Bich-Dufour s’est élevée à 200 000 euros pour l’exercice 2018.

Part variable de la rémunération 2018 : après examen des critères d'attribution et par rapport à un objectif cible de 90 000 euros, la part variable de Marie-Aimée Bich-Dufour pour 2018 a été arrêtée à 89 380 euros, soit 99.3 % de la cible. Les critères d’attribution de cette part variable sont décrits dans le Document de référence 2018 ( https://www.bicworld.com/fr ).



En application des dispositions de l’article L. 225-100 du Code de commerce, le versement des rémunérations variables est conditionné à un vote ex post positif de l’Assemblée Générale du 22 mai 2019.

Rémunérations au titre de l’exercice 2019 :

Le Conseil a fixé la part fixe annuelle des rémunérations au titre de l’exercice 2019 comme suit :

300 000 euros (inchangée vs. 2018) pour Pierre Vareille, Président du Conseil d'Administration ;

735 000 dollars américains (622 354 euros 1 ) (+8,9% vs. 2018) pour Gonzalve Bich, Directeur Général. Le Comité des Rémunérations a recommandé cette augmentation au regard de la performance et de l'expérience du Directeur Général et des pratiques de marché ;

) (+8,9% vs. 2018) pour Gonzalve Bich, Directeur Général. Le Comité des Rémunérations a recommandé cette augmentation au regard de la performance et de l'expérience du Directeur Général et des pratiques de marché ; 572 850 dollars américains (485 055 euros 1 ) (+1,7% vs. 2018) pour James DiPietro, Directeur Général Délégué ;

) (+1,7% vs. 2018) pour James DiPietro, Directeur Général Délégué ; 200 000 euros (inchangée vs. 2018) pour Marie-Aimée Bich-Dufour, Directrice Générale Déléguée jusqu’au 31 mars 2019, date d’effet de sa démission.

–

Le Conseil a également fixé l’objectif cible 2019 de la part variable de leur rémunération, soit :

125 % de la part fixe pour Gonzalve Bich, Directeur Général ;

75 % de la part fixe pour James DiPietro, Directeur Général Délégué ;

Aucune rémunération variable pour Pierre Vareille, Président, ni pour Marie-Aimée Bich-Dufour, Directrice Générale Déléguée jusqu’au 31 mars 2019.





