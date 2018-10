BIC : RESULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2018

Groupe BIC - Communiqué de presse

Clichy - 24 Octobre 2018



Résultats du troisième trimestre et des 9 premiers mois 2018

T3 solide malgré un environnement difficile - Perspectives 2018 inchangées

Chiffre d'affaires des 9 premiers mois en hausse de 0,3% à base comparable. Chiffre d'affaires du T3 en hausse de 5,2% à base comparable ; très bonne rentrée scolaire et performance solide au Mexique dans nos trois catégories.

Marge d'exploitation normalisée des 9 premiers mois de 18,4% en baisse de 1,1 point ; au troisième trimestre 2018, marge d'exploitation normalisée de 16,1%, en baisse de 1,5 point.

" Au cours du troisième trimestre, notre performance a été solide dans nos trois catégories de produits, alors que nous avons été confrontés à un environnement de marché difficile et à la volatilité des devises.

Conformément à nos attentes pour ce trimestre, la papeterie a enregistré une croissance solide, grâce notamment à une augmentation des ventes en ligne aux Etats-Unis et au lancement du nouveau stylo Cello One en Inde. Dans l'Hémisphère Nord, nous avons surperformé nos marchés durant la période de rentrée scolaire. Nos trois catégories ont bénéficié d'une bonne performance au Mexique, en particulier dans les briquets grâce au renforcement de la distribution. Malgré un marché du rasoir globalement fragile, nous continuons de croître en Europe de l'Est et de bénéficier de l'impact positif des lancements de nouveaux produits en Europe.

Nous confirmons nos perspectives pour l'ensemble de l'année et nous continuons de saisir les opportunités de croissance future et d'améliorer notre efficacité opérationnelle. »

Gonzalve Bich, Directeur Général

Chiffres clés T3 et 9M 2018 En millions d'euros T3 9M Chiffre d'affaires 477,5 1 436,8 Variation du chiffre d'affaires à base comparable +5,2% +0,3% Résultat d'exploitation normalisé 76,8 265,0 Marge d'exploitation normalisée 16,1% 18,4% Résultat net Part du Groupe 56,8 127,6 Résultat net Part du Groupe



par action (en euros) 1,24 2,79 Résultat net Part du Groupe

par action normalisé (en euros) 1,24 4,30 Position Nette de Trésorerie 144,8 144,8





Chiffres clés (en millions d'euros) Variation par rapport au T3 2017 Variation par rapport aux 9M 2017 T3 2017 (retraité d'IFRS 15) T3 2018 En publié À taux de change constants À base compara-ble 9M 2017 (retraité d'IFRS 15) 9M 2018 En publié À taux de change constants À base compa-rable Groupe Chiffre d'affaires 471,7 477,5 +1,2% +5,1% +5,2% 1 544,0 1 436,8 (6,9)% (0,6)% +0,3% Marge brute 241,2 244,5 801,8 751,9



Résultat d'exploitation normalisé



83,2



76,8 301,4 265,0 Marge d'exploitation normalisée 17,6% 16,1% 19,5% 18,4% Résultat d'exploitation 83,1 76,8 276,7 196,3 Marge d'exploitation 17,6% 16,1% 17,9% 13,7% Résultat net Part du Groupe 57,6 56,8 186,3 127,6 Résultat net Part du Groupe hors impact Cello 57,6 56,8 186,3 196,3 Résultat net Part du Groupe

par action normalisé (en euros) 1,24 1,24 4,45 4,30 Résultat net Part du Groupe

par action (en euros) 1,23 1,24 3,99 2,79 Papeterie Chiffre d'affaires 194,6 199,1 +2,3% +6,7% +6,8% 627,9 600,4 (4,4)% +1,3% +2,0% Résultat d'exploitation normalisé 6,7 10,3 54,3 57,3 Marge d'exploitation normalisée 3,5% 5,2% 8,7% 9,5% Résultat d'exploitation 6,7 10,3 42,7 (11,4) Marge d'exploitation 3,4% 5,2% 6,8% (1,9%) Briquets Chiffre d'affaires 159,2 163,3 +2,6% +5,8% +5,8% 517,8 481,1 (7,1)% (0,1)% 0,0% Résultat d'exploitation normalisé 64,7 58,3 205,8 176,0 Marge d'exploitation normalisée 40,7% 35,7% 39,7% 36,6% Résultat d'exploitation 64,7 58,3 205,5 176,0 Marge d'exploitation 40,6% 35,7% 39,7% 36,6% Rasoirs Chiffre d'affaires 104,2 103,9 (0,3)% +4,1% +4,1% 342,9 314,4 (8,3)% (0,9)% (0,9)% Résultat d'exploitation normalisé 14,0 10,4 45,3 35,0 Marge d'exploitation normalisée 13,4% 10,0% 13,2% 11,1% Résultat d'exploitation 13,9 10,4 45,1 35,0 Marge d'exploitation 13,3% 10,0% 13,2% 11,1% Autres produits



Chiffre d'affaires



13,7



11,1



(19,2)%



(18,5)%



(14,7)%



55,4



40,9



(26,2)%



(24,7)%



(11,6)% Résultat d'exploitation normalisé (2,2) (2,2) (4,0) (3,2) Résultat d'exploitation (2,2) (2,2) (16,6) (3,2)

Au 1er Janvier 2018, le Groupe BIC a appliqué les normes IFRS suivantes :

IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients". Les états financiers 2017 ont été retraités ;

IFRS 9 "Instruments Financiers";

IFRS 16 "Contrats de Location" ont été appliqués par anticipation.

Tendances opérationnelles du Groupe

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2018 s'est élevé à 1 436,8 millions d'euros, en baisse de 6,9 % en publié et en hausse de 0,3 % à base comparable. L'impact défavorable de la variation de devises de (6,3)% s'explique principalement par la dépréciation du dollar américain et du réal brésilien par rapport à l'euro. Le chiffre d'affaires de l'Europe a augmenté de 1,5 % et celui de l'Amérique du Nord de 1,4 %, à base comparable. Le chiffre d'affaires des marchés en croissance a baissé de 2,2 % à base comparable.

RESULTAT D'EXPLOITATION ET RESULTAT D'EXPLOITATION NORMALISE

Le taux de marge brute des 9 premiers mois 2018 s'est établi à 52,3 %, comparé à 51,9 % sur les 9 premiers mois 2017.

Le résultat d'exploitation normalisé des 9 premiers mois 2018 était de 265,0 millions d'euros, contre 301,4 millions d'euros sur les 9 premiers mois 2017, avec une marge d'exploitation normalisée de 18,4 % versus 19,5 % sur les 9 premiers mois 2017.

Principaux composants de la variation de la marge d'exploitation normalisée

(en points) S1 2018

vs. S1 2017 T3 2018

vs. T3 2017 9M 2018

vs. 9M 2017 Variation des coûts de production +1,0 (0,7) +0,4 Soutien total à la marque (0,1) +0,8 +0,1 Dont promotions et investissements liés au soutien du développement de l'activité pris en compte dans la marge brute (0,4) +0,8 - Dont publicité, soutien consommateurs et distribution +0,3 - +0,1 Dépenses d'exploitation et autres dépenses (1,6) (1,6) (1,6) Variation de la marge d'exploitation normalisée (0,7) (1,5) (1,1)

Éléments non récurrents S1 T3 9M (en millions d'euros) 2017 (retraité d'IFRS 15) 2018 2017

(retraité d'IFRS 15) 2018 2017

(retraité d'IFRS 15) 2018 Résultat d'exploitation 193,6 119,5 83,1 76,8 276,7 196,3 En % du chiffre d'affaires 18,1% 12,5% 17,6% 16,1% 17,9% 13,7% Coûts de restructuration principalement liés à BIC Graphic 24,6 0,1 - 24,7 Dépréciation du goodwill de Cello 68,7 68,7 Résultat d'exploitation normalisé 218,2 188,2 83,2 76,8 301,4 265,0 En % du chiffre d'affaires 20,3% 19,6% 17,6% 16,1% 19,5% 18,4%

La dépréciation du goodwill de Cello est liée à des perspectives de croissance plus faibles des ventes domestiques et des ventes à l'export. RESULTAT NET ET BNPA

Le résultat avant impôt était de 204,3 millions d'euros contre 275,9 millions d'euros sur les 9 premiers mois 2017. Le résultat financier net était de 8,0 millions d'euros, comparé à (0,8) millions d'euros sur les 9 premiers mois 2017. Les 9 premiers mois 2018 ont été impactés positivement par la réévaluation d'actifs financiers libellés en dollars américains par rapport au 31 décembre 2017.

Le résultat net part du Groupe était de 127,6 millions d'euros, en baisse de 31,5 % en publié (et de 196,3 millions d'euros, en hausse de 5,4 % avant la dépréciation du goodwill de Cello). Le taux effectif d'imposition était de 37,5 % et de 28,1 % hors impact de la dépréciation du goodwill de Cello. Le résultat net part du Groupe était de 56,8 millions d'euros au troisième trimestre 2018 versus 57,6 millions d'euros l'année dernière.

Le résultat net Part du Groupe par action était de 2,79 euros, comparé à 3,99 euros sur les 9 premiers mois 2017, en recul de 30,1 %. Le résultat net Part du Groupe par action normalisé a diminué de 3,4 % à 4,30 euros, comparé à 4,45 euros sur les 9 premiers mois 2017. Le résultat net Part du Groupe par action du troisième trimestre 2018 était de 1,24 euro, comparé à 1,23 euro au troisième trimestre 2017 en hausse de 0,8 %. Le résultat net Part du Groupe par action normalisé du troisième trimestre 2018 était stable à 1,24 euro.

SITUATION NETTE DE TRESORERIE

À fin septembre 2018, la situation nette de trésorerie du Groupe était de 144,8 millions d'euros.

Évolution de la situation nette de trésorerie

(en millions d'euros) 2017 (retraité d'IFRS 15) 2018 Situation nette de trésorerie (début de période - Décembre) 222,2 204,9 Flux nets de trésorerie liés à l'activité d'exploitation 272,1 237,5 Dont Marge brute d'autofinancement 273,9 284,1 Dont variation du besoin en fonds de roulement et autres (1,8) (46,6) Investissements industriels (133,2) (82,6) Paiement du dividende (161,0) (157,8) Programme de rachat d'actions (55,0) (54,1) Trésorerie nette de l'exercice des stock-options et du contrat de liquidité +2,0 +1,6 Produit de la cession de BIC Graphic Amérique du Nord et Sourcing en Asie +55,7 +9,2 Autres (21,2) (13,9) Situation nette de trésorerie (fin de période - Septembre) 181,6 144,8

Les flux nets de trésorerie liés à l'activité d'exploitation étaient de 237,5 millions d'euros avec une marge d'autofinancement de 284,1 millions d'euros. La variation négative du besoin en fonds de roulement de 46,6 millions d'euros est principalement liée aux créances clients et à l'augmentation des stocks comparée à décembre 2017 due principalement à un effet de saisonnalité. La trésorerie est aussi affectée par des investissements industriels ainsi que par le paiement du dividende et les rachats d'actions.

REMUNERATION DES ACTIONNAIRES

Un dividende ordinaire de 3,45 euros par action a été payé en mai 2018.

54,0 millions d'euros de rachats d'actions à fin septembre 2018 par Société BIC (687,396 actions achetées à un prix moyen de 78,59 euros) et 0,1 million d'euros de rachats d'actions par BIC Corporation.

Tendances opérationnelles par catégorie

papeterie

Le chiffre d'affaires de la Papeterie sur les 9 premiers mois 2018 est en recul de 4,4 % en publié et en hausse de 2,0 % à base comparable. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 est en hausse de 2,3 % en publié et de 6,8% à base comparable.

En Europe, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en légère hausse (« low-single digit »). Alors que les marchés sont restés peu dynamiques, la rentrée scolaire a généré de très bons résultats pour BIC dans tous les pays européens (ventes aux consommateurs). En France, BIC a gagné des parts de marché pour la 15ème année consécutive, grâce notamment au lancement réussi du stylo BIC® Gelocity Illusion, qui a atteint 4,6 % de part de marché en valeur dans le segment Gel. Nous avons également augmenté de façon significative notre part de marché au Royaume-Uni grâce au succès continu du BIC® 4-Couleurs(TM). En Europe du Sud, la performance s'explique par des gains de distribution et une bonne rentrée scolaire en Espagne.

En Amérique du Nord , le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en légère hausse (« low-single digit »). La performance a été tirée par une croissance solide des ventes dans le e-commerce (+ 39% par rapport à l'année dernière), notre part de marché augmentant de 1,1 point en valeur depuis le début de l'année. Les ventes de rentrée scolaire ont été bonnes, progressant de 2,3% en valeur (ventes aux consommateurs) et portées par le succès continu du stylo BIC ® Gelocity Quick Dry.

, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en légère hausse (« low-single digit »). La performance a été tirée par une croissance solide des ventes dans le e-commerce (+ 39% par rapport à l'année dernière), notre part de marché augmentant de 1,1 point en valeur depuis le début de l'année. Les ventes de rentrée scolaire ont été bonnes, progressant de 2,3% en valeur (ventes aux consommateurs) et portées par le succès continu du stylo BIC Gelocity Quick Dry. En Amérique latine , le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en augmentation d'environ 5 % (« mid-single digit »). Au Mexique, malgré un environnement très concurrentiel, nous avons surperformé le marché pendant la rentrée scolaire, grâce à de bonnes performances dans les segments stylos à bille et coloriage.

, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en augmentation d'environ 5 % (« mid-single digit »). Au Mexique, malgré un environnement très concurrentiel, nous avons surperformé le marché pendant la rentrée scolaire, grâce à de bonnes performances dans les segments stylos à bille et coloriage. Les ventes domestiques de Cello Pens au cours des 9 premiers mois de l'année sont en légère hausse (« low-single digit ») à base comparable. La stratégie de rationalisation du portefeuille a été compensée par les lancements de nouveaux produits au troisième trimestre, comme le stylo Cello One.

La marge d'exploitation normalisée des 9 premiers mois 2018 de la Papeterie s'élève à 9,5 %, contre 8,7 % sur les 9 premiers mois 2017. Cette variation est principalement due à l'optimisation des coûts et un soutien à la marque moins élevé, qui ont compensé la hausse du coût des matières premières. La marge d'exploitation normalisée du troisième trimestre 2018 s'élève à 5,2 %, contre 3,5 % au troisième trimestre 2017.

Briquets

Le chiffre d'affaires des Briquets sur les 9 premiers mois 2018 est en repli de 7,1% en publié et stable à base comparable. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 est en hausse de 2,6 % en publié et de 5,8 % à base comparable.

En Europe, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en légère hausse (« low-single digit »), principalement porté par l'Europe de l'Est où nous avons continué à bénéficier de nouveaux gains de distribution, notamment en Russie et en Ukraine. En Europe de l'Ouest, nos résultats ont continué d'être affectés par l'ajustement de nos méthodes de commercialisation auprès de certains distributeurs en France.

le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en légère hausse (« low-single digit »), principalement porté par l'Europe de l'Est où nous avons continué à bénéficier de nouveaux gains de distribution, notamment en Russie et en Ukraine. En Europe de l'Ouest, nos résultats ont continué d'être affectés par l'ajustement de nos méthodes de commercialisation auprès de certains distributeurs en France. En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en légère augmentation. Au cours du troisième trimestre en particulier, BIC a bénéficié de l'impact positif de l'augmentation des prix appliquée au mois d'avril. BIC a surperformé le marché en baisse des briquets de poche non-rechargeables aux États-Unis (en baisse de 0,3 % en valeur 5 ), avec un gain de 0,3 point en valeur , notamment grâce à des gains de distribution.

le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en légère augmentation. Au cours du troisième trimestre en particulier, BIC a bénéficié de l'impact positif de l'augmentation des prix appliquée au mois d'avril. BIC a surperformé le marché en baisse des briquets de poche non-rechargeables aux États-Unis (en baisse de 0,3 % en valeur ), avec un gain de 0,3 point en valeur , notamment grâce à des gains de distribution. En Amérique latine, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en légère baisse (« low-single digit »). Au Brésil, la performance sur les neufs premiers mois de l'année a été affectée par les ajustements de la part de nos clients de leur niveau de stocks, ainsi que par la grève des transports en mai. Le Brésil a cependant enregistré une croissance supérieure à 10 % au troisième trimestre (« low-double digit »). La performance a été solide au Mexique grâce à de nouveaux gains de distribution, en particulier dans les commerces de proximité.

La marge d'exploitation normalisée des 9 premiers mois 2018 des Briquets était de 36,6 %, contre 39,7 % sur les 9 premiers mois 2017. Cette baisse est expliquée par une augmentation du coût des matières premières ainsi que par des investissements dans le soutien à la marque et une absorption défavorable des coûts fixes. La marge d'exploitation normalisée du troisième trimestre 2018 s'élève à 35,7 %, contre 40,7 % au troisième trimestre 2017.

Rasoirs

Le chiffre d'affaires des Rasoirs sur les 9 premiers mois 2018 est en recul de 8,3% en publié et de 0,9 % à taux de change constants. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 est en baisse de 0,3 % en publié et en hausse de 4,1 % à taux de change constants.

En Europe , le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en légère augmentation (« low-single digit »), principalement porté par l'Europe de l'Est, et en particulier par la Russie, où BIC a surperformé le marché total du rasoir, gagnant 0,9 point en valeur , grâce à la poursuite des gains de distribution et au dynamisme du BIC® Flex 3 Hybrid. Cette hausse a été en partie neutralisée par l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Sud, où les résultats de BIC reflètent la tendance du marché du non-rechargeable, en repli de 2,6 % en valeur 6 .

, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en légère augmentation (« low-single digit »), principalement porté par l'Europe de l'Est, et en particulier par la Russie, où BIC a surperformé le marché total du rasoir, gagnant 0,9 point en valeur , grâce à la poursuite des gains de distribution et au dynamisme du BIC® Flex 3 Hybrid. Cette hausse a été en partie neutralisée par l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Sud, où les résultats de BIC reflètent la tendance du marché du non-rechargeable, en repli de 2,6 % en valeur . En Amérique du Nord , le chiffre d'affaires a été relativement stable. Le marché du non-rechargeable aux États-Unis était en baisse de 4,0 % en valeur , dans un environnement qui continue d'être concurrentiel. BIC a perdu 0,8 point 7 , soit une part de marché en valeur de 26,1 %, en raison principalement d'une réduction des présentoirs promotionnels. Le chiffre d'affaires (ventes aux distributeurs) du troisième trimestre a bénéficié de changements dans la stratégie de soutien à la marque ainsi que du succès de nos nouveaux produits BIC ® Soleil ® Balance, BIC ® Flex 3 Hybrid et BIC ® Soleil ® Bella Click.

, le chiffre d'affaires a été relativement stable. Le marché du non-rechargeable aux États-Unis était en baisse de 4,0 % en valeur , dans un environnement qui continue d'être concurrentiel. BIC a perdu 0,8 point , soit une part de marché en valeur de 26,1 %, en raison principalement d'une réduction des présentoirs promotionnels. Le chiffre d'affaires (ventes aux distributeurs) du troisième trimestre a bénéficié de changements dans la stratégie de soutien à la marque ainsi que du succès de nos nouveaux produits BIC Soleil Balance, BIC Flex 3 Hybrid et BIC Soleil Bella Click. En Amérique latine , le chiffre d'affaires des 9 premiers mois a été stable. Au Brésil, dans un marché du non-rechargeable en recul de 3,3 % en valeur , BIC a gagné 2,4 points en valeur 8 pour atteindre une part de marché de 21,2 % en valeur, grâce à un élargissement de notre réseau de distribution et au mix produit, et avec une montée en gamme vers les 2 et 3 lames, tant pour les hommes avec le BIC ® Comfort 3 et le BIC ® Flex 3 que pour les femmes avec la gamme Soleil ® . Au Mexique, le marché du non-rechargeable a progressé de 5,8 % en valeur et BIC a surperformé le marché, gagnant +0,3 point en valeur 8 .

, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois a été stable. Au Brésil, dans un marché du non-rechargeable en recul de 3,3 % en valeur , BIC a gagné 2,4 points en valeur pour atteindre une part de marché de 21,2 % en valeur, grâce à un élargissement de notre réseau de distribution et au mix produit, et avec une montée en gamme vers les 2 et 3 lames, tant pour les hommes avec le BIC Comfort 3 et le BIC Flex 3 que pour les femmes avec la gamme Soleil . Au Mexique, le marché du non-rechargeable a progressé de 5,8 % en valeur et BIC a surperformé le marché, gagnant +0,3 point en valeur . Au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois a enregistré une baisse à deux chiffres (« double-digit »), toujours impacté négativement en Afrique du Nord par des dispositions législatives défavorables en matière d'importation.

Sur les 9 premiers mois 2018, la marge d'exploitation normalisée de l'activité Rasoirs s'est établie à 11,1 %, contre 13,2 % aux 9 premiers mois 2017. La variation de la marge s'explique par le recul des ventes, ainsi que par la hausse des coûts de production, compensés en partie par un soutien à la marque moins élevé comparé sur les 9 premiers mois 2017. La marge d'exploitation normalisée du troisième trimestre 2018 s'élève à 10,0 %, contre 13,4 % au troisième trimestre 2017.

Autres produits

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2018 des Autres Produits a reculé de 26,2 % en publié et de 11,6 % à base comparable. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 des Autres Produits a reculé de 19,2 % en publié et de 14,7 % à base comparable.

BIC Sport a enregistré une baisse à deux chiffres (« low double digit ») de son chiffre d'affaires à base comparable.

Le résultat d'exploitation normalisé des 9 premiers mois 2018 des Autres Produits s'élève à (3,2) millions d'euros, comparé à (4,0) millions d'euros sur les 9 premiers mois 2017. Le résultat d'exploitation normalisé du troisième trimestre 2018 s'élève à (2,2) millions d'euros, stable au rapport au troisième trimestre 2017.

PERSPECTIVES 2018

En 2018, nous prévoyons une progression du chiffre d'affaires comprise entre + 1% et + 3% à base comparable, les trois catégories contribuant à la croissance. Les principaux facteurs pouvant affecter la performance des ventes comprennent la poursuite de la pression concurrentielle dans les rasoirs, de nouvelles réductions de stocks chez les distributeurs et la poursuite de la faiblesse de l'économie brésilienne.

La marge brute sera affectée par une hausse du coût des matières premières et des amortissements plus élevés, tandis que nous continuerons à investir de manière ciblée dans le soutien à la marque et les dépenses opérationnelles.

Le résultat d'exploitation normalisé 2018 sera également impacté par la performance des ventes. Sur la base de ces éléments, nous prévoyons une marge d'exploitation normalisée comprise entre 17% et 18%.

Appendix

Ventes du Groupe BIC par zone geographique

(en millions d'euros) T3 2018 vs. T3 2017 9M 2018 vs. 9M 2017



T3 2017 (retraité

d'IFRS 15) T3 2018 En publié À base comparable 9M 2017

(retraité d'IFRS 15) 9M 2018 En publié À base comparable Groupe Chiffre d'affaires 471,7 477,5 +1,2% +5,2% 1 544,0 1 436,8 (6,9)% +0,3% Europe Chiffre d'affaires 137,7 138,0 +0,2% +2,9% 450,4 438,3 (2,7)% +1,5% Amérique du Nord Chiffre d'affaires 184,9 196,3 +6,2% +5,5% 605,4 576,1 (4,8)% +1,4% Marchés en croissance Chiffre d'affaires 149,1 143,2 (4,0)% +7,1% 488,2 422,3 (13,5)% (2,2)%

Impact des changements de périmètre et des fluctuations des taux de change sur le chiffre d'affaires (en %) T3 2017 T3 2018 9M 2017 9M 2018 Périmètre (1,3) (0,1) (0,6) (0,9) Devises (2,8) (3,9) +1,1 (6,3) Dont USD (1,8) +0,4 +0,1 (2,4) Dont BRL (0,2) (2,0) +0,9 (1,5) Dont ARS (0,2) (0,7) (0,1) (0,6) Dont INR 0,0 (0,3) +0,1 (0,4) Dont MXN 0,0 (0,4) (0,1) (0,5) Dont RUB et UAH 0,0 (0,2) +0,2 (0,2)

Compte de résultat résumé

(En millions d'euros) T3 2018 vs. T3 2017 9M 2018 vs. 9M 2017 T3 2017 (retraité d'IFRS 15) T3 2018 En publié À base comparable 9M 2017 (retraité d'IFRS 15) 9M 2018 En publié À base comparable Chiffre d'affaires 471,7 477,5 +1,2% +5,2% 1 544,0 1 436,8 (6,9)% +0,3% Coût des ventes 230,5 233,0 742,2 684,9 Marge brute 241,2 244,5 801,8 751,9 Charges administratives et autres charges d'exploitation (incluant la dépréciation du goodwill de Cello en 2018) 158,1 167,7 525,1 555,6 Résultat d'exploitation 83,1 76,8 276,7 196,3 Résultat financier (0,8) 2,2 (0,8) 8,0 Résultat avant impôts 82,3 79,0 275,9 204,3 Impôts 24,7 22,2 82,8 76,7 Résultat net des activités poursuivies 57,6 56,8 193,0 127,6 Résultat net des activités destinées à être cédées - - (6,7) - Résultat Net Part du Groupe 57,6 56,8 186,3 127,6 Résultat net Part du Groupe par action des activités poursuivies (en euros) 1,23 1,24 4,14 2,79 Résultat net Part du Groupe par action des activités destinées à être cédées (en euros) - - (0,15) - Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 1,23 1,24 3,99 2,79 Nombre moyen d'actions en circulation, net des actions propres 46,635,853 45,684,562 46,635,853 45,684,562

Bilan résumé

(En millions d'euros) 30 septembre 2017

(retraité d'IFRS 15) 31 décembre 2017

(retraité d'IFRS 15) 1er janvier 2018

(nouvelle application IFRS) 30 septembre 2018 Actif Actif non courant 1 179,5 1 169,0 1 222,5 1 116,3 Actif courant 1 226,3 1 184,7 1 181,1 1 177,3 TOTAL DE l'ACTIF 2 405,8 2 353,7 2 403,6 2 293,6 PASSIF Capitaux propres 1 698,2 1 702,2 1 698,6 1 582,8 Passif non courant 259,0 265,9 317,8 257,4 Passif courant 448,6 385,6 387,2 453,4 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 2 405,8 2 353,7 2 403,6 2 293,6

Réconciliation des Indicateurs Alternatifs de Performance

Réconciliation du résultat d'exploitation normalisé (En millions d'euros) 9M 2017 (retraité d'IFRS 15) 2017

(retraité d'IFRS 15) 9M 2018 Résultat d'exploitation 276,7 374,9 196,3 Coûts de restructuration principalement liés à BIC Graphic +24,7 +24,7 - Dépréciation du goodwill de Cello - - +68,7 Résultat d'exploitation normalisé 301,4 399,6 265,0

Réconciliation du RNPA normalisé (En euros) 9M 2017 (retraité d'IFRS 15) 2017

(retraité d'IFRS 15) 9M 2018 RNPA 3,99 6,18 2,79 Perte nette pour la cession de BIC Graphic Amérique du Nord et Sourcing en Asie +0,09 +0,09 - RNPA normalisé hors impacts liés à BIC Graphic et Sourcing en Asie



6,27 2,79 Coûts de restructuration principalement liés à BIC Graphic +0,37 +0,38 - Dépréciation du goodwill de Cello - - +1,51 RNPA normalisé 4,45 6,65 4,30

Programme de Rachat d'actions

Programme de rachat

d'actions - Société BIC Nombre d'actions achetées Prix moyen pondéré (en euros) Montant (en million

d'euros) Février 2018 100 009 83,37 8,3 Mars 2018 165 000 78,07 12,9 Avril 2018 - - - Mai 2018 - - - Juin 2018 31 923 79,74 2,6 Juillet 2018 - - - Aout 2018 242 282 77,66 18,8 Septembre 2018 148 182 77,24 11,4 Total 687 396 78,59 54,0

Capital et droits de vote au 30 Juin 2018

Au 30 Septembre 2018, le capital social de SOCIETE BIC est composé de 46 650 783 actions, représentant :

67 994 195 droits de vote;

66 652 584 droits de vote nets des actions privées de droit de vote.



Le nombre total d'actions détenues en autocontrôle à fin septembre 2018 est de 1 341 611.

Glossaire

À taux de change constants : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l'année en cours aux taux de change moyens mensuels de l'année précédente.

À base comparable : signifie à taux de change constants et à périmètre constant, Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l'exercice en cours et/ou sur l'exercice précédent et ce jusqu'à leur date anniversaire, Tous les commentaires sur le chiffre d'affaires des catégories sont faits à base comparable.



Marge brute : Marge du Groupe générée après déduction du coût des ventes.

Résultat d'exploitation normalisé : normalisé signifie hors éléments non récurrents détaillés à la page 3.

Marge d'exploitation normalisée : Résultat d'exploitation normalisé divisé par le chiffre d'affaires.

Flux de trésorerie lié à l'activité d'exploitation : principales activités génératrices de revenus et autres activités qui ne sont pas des activités d'investissement ou de financement.

Position nette de trésorerie : Liquidités/découverts + autres actifs financiers courants - emprunts courants - emprunts non-courants, (sauf les passifs financiers après application de la norme IFRS 16)

Les comptes consolidés de SOCIETE BIC au 30 septembre 2018 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 23 octobre 2018, Une présentation relative à cette annonce est disponible sur le site Internet de BIC (www.bicworld.com).

Ce document contient des prévisions. Bien que les estimations du Groupe BIC soient fondées sur des hypothèses raisonnables, ces prévisions sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques relevés par le Groupe BIC apparaît dans la section « Facteurs de risques » du Document de Référence 2017 du Groupe BIC déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers (AMF) le 21 mars 2018.

Contacts

Relations Investisseurs : +33 1 45 19 52 26 Contacts Presse Sophie Palliez-Capian

sophie.palliez@bicworld.com Albane de La Tour d'Artaise Albane.DeLaTourD'Artaise@bicworld.com Michèle Ventura

Michele.ventura@bicworld.com Isabelle de Segonzac: +33 1 53 70 74 70

isegonzac@image7.fr

Pour plus d'informations, consulter le site : www.bicworld.com

Agenda 2018 - 2019 (toutes les dates sont à confirmer)

Résultats annuels 2018 13 février 2019 Réunion (siège de BIC) Résultats du premier trimestre 2019 25 avril 2019 Conférence téléphonique Assemblée Générale 2019 22 mai 2019 Réunion (siège de BIC)

À propos de bic

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.



Chiffres non audités

[1]Voir glossaire page 10 Marge brute hors promotions et investissements liés au soutien du développement de l'activité. Soutien total à la marque : soutien du développement de l'activité + publicité, soutien consommateurs et distribution. Excluant 8,8 millions d'euros de prêts subordonnés dans la situation nette de trésorerie de 2017 Source : IRI marché total- A fin septembre 2018 Source : Nielsen/IRI- (France, Royaume-Uni, Italie) à fin septembre 2018 - Russie à fin août 2018 Source : IRI- A fin septembre 2018 Source : Nielsen- 62% de couverture - A fin août 2018

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIC via Globenewswire