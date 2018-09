BIC : Rachats actions du 17 au 21 septembre 2018

Groupe BIC - Communiqué de presse

Clichy - 24 Septembre 2018

Déclaration des Transactions sur Actions Propres

du 17 au 21 Septembre 2018

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare du 17 au 21 septembre 2018 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen

pondéré en € Montant en € 17/09/2018 3 000 77,0357 231 107,10 19/09/2018 10 000 77,3942 773 942,00 20/09/2018 295 78,0000 23 010,00 TOTAL 13 295 77,3267 1 028 059,10

À propos de bic

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Code identifiant marché SOCIETE BIC 969500UR00DF63I0VH67 17-sept-18 FR0000120966 85 77 BATE SOCIETE BIC 969500UR00DF63I0VH67 17-sept-18 FR0000120966 62 77 CHIX SOCIETE BIC 969500UR00DF63I0VH67 17-sept-18 FR0000120966 31 77 TRQX SOCIETE BIC 969500UR00DF63I0VH67 17-sept-18 FR0000120966 2,822 77.0379 XPAR SOCIETE BIC 969500UR00DF63I0VH67 19-sept-18 FR0000120966 10,000 77.3942 XPAR SOCIETE BIC 969500UR00DF63I0VH67 20-sept-18 FR0000120966 295 78 XPAR

