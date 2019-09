BIC : SIGNATAIRE DU FRENCH BUSINESS CLIMATE PLEDGE

04-Sept-2019

À l'occasion de La Rencontre des Entrepreneurs de France (LaREF), BIC a renouvelé son engagement pour le climat en signant, aux côtés de 98 autres entreprises françaises le French Business Climate Pledge. Ces entreprises réaffirment ainsi la nécessité de changer collectivement de cap en accélérant l'innovation et la R&D à travers leurs investissements dans des solutions bas carbone.

Les entreprises signataires luttent contre le changement climatique à travers le monde, en définissant des démarches et en développant des solutions, produits et services, qui réduisent fortement les émissions de GES, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports, de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et des biens de consommation.

En avril 2018, BIC a lancé son nouveau programme d'engagements pour le développement durable, à horizon 2025, Writing the Future, Together, qui repose basé sur cinq piliers ambitieux dont deux ayant un impact positif sur le climat :

- Favoriser l'innovation durable dans les produits BIC® pour améliorer leur empreinte environnementale,

- Agir contre le changement climatique, en utilisant 80 % d'électricité renouvelable à horizon 2025 (avec une vision 100 %).

En renouvelant ainsi l'engagement pris initialement en décembre 2017 par 91 entreprises françaises à la veille du One Planet Summit, BIC confirme sa volonté de prendre part à la dynamique collective impulsée par le MEDEF et se réjouit de constater que de nouveaux signataires rejoignent ce collectif afin d'accélérer la réduction des gaz à effets de serre dans les entreprises françaises.

Pour plus de détails sur le programme Writing the Future, Together, cliquez ici : https://www.bicworld.com/fr/des-etapes-importantes-franchies-des-la-premiere-annee

