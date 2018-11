BIC : a reçu une offre pour BIC Sport

20/11/2018 | 12:26

Le groupe BIC annonce ce jour avoir reçu une offre d'achat émise par Tahe Outdoors, concernant sa filiale spécialisée dans les sports de glisse nautique, BIC Sport, pour une valeur d'entreprise totale comprise entre 6 et 9 millions d'euros - en fonction des résultats futurs de BIC Sport.



'Cette opération, dont la finalisation est prévue d'ici le 31 décembre 2018, est cohérente avec la stratégie de recentrage sur ses métiers de base (papeterie, briquets et rasoirs) du Groupe BIC, et destinée à renforcer ses positions de leader dans ses catégories, partout dans le monde', commente BIC.



La cession de BIC Sport pourrait par ailleurs mettre en cause la poursuite de l'activité de production d'instruments d'écriture, située sur le site de Vannes (où se trouve le siège social de BIC Sport). 'Un projet de réorganisation a donc été présenté aujourd'hui au Comité Social et Economique Central de BIC Ecriture 2000 (Etablissements de Marne la Vallée et de Vannes). Il conduirait à la fermeture de l'établissement de BIC Ecriture 2000 de Vannes et impliquerait le redéploiement de la production actuellement réalisée à Vannes vers les sites de BIC Ecriture 2000 de Marne la Vallée (France) et de BIC Bizerte (Tunisie)', précise encore BIC Sport.





