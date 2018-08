BIC : accord de transfert de sites de production avec Haco Industries Kenya

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Haco Industries Kenya Ltd et Bic ont annoncé la signature d'un accord relatif au transfert à Bic des sites de production et l'activité de distribution de produits Bic. Sous réserve de l'approbation de l'autorité de la concurrence kenyane, l'accord définitif prévoit le transfert des sites de production au Kenya et des activités de distribution de produits d'écriture, briquets et rasoirs en Afrique de l'Est de Haco Industries à BIC. Il devrait être finalisé au 1er janvier 2019." Cette opération est cohérente avec la stratégie de développement de Bic en Afrique et les ambitions de croissance à long terme de Haco Industries, qui cherche à diversifier son portefeuille de produits et sa présence en Afrique de l'Ouest et du Sud ", a expliqué le spécialiste des biens de consommation courante." Selon nos estimations, le marché de l'écriture en Afrique de l'Est représente environ 1,5 milliard de produits par an et croit entre 5 et 10% par an ", a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général de Bic.