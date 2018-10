BIC : grimpe après avoir confirmé ses objectifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bic bondit en Bourse de 7,12% à 82,80 euros, grâce à des ventes meilleures que prévu au troisième trimestre, tirées par son activité papeterie et la rentrée scolaire. Cela lui a permis de confirmer ses objectifs pour 2018 et de rassurer les investisseurs.Globalement Bic évoque un " troisième trimestre solide malgré un environnement difficile ".Ainsi, le résultat net par du groupe est ressorti à 56,8 millions, contre 57,6 millions un an plus tôt. La marge d'exploitation normalisée a également diminuée de 1,5 point à 16,1%. Son chiffre d'affaires s'établit à 477,5 millions d'euros, en augmentation de 1,2%.Ce dernier ressort au dessus des estimations d'Oddo BHF à 464 millions d'euros, et de celles du consensus à 470,2 millions d'euros.Le broker qualifie ce trimestre de " satisfaisant ", mais souligne toutefois que le recul des marges reste prononcé, notamment pour l'activité briquets et rasoirs. Le bureau d'analyses maintient par ailleurs son opinion Neutre avec un objectif de cours revu à la baisse, passant de 93 à 90 euros.Sur neuf mois le résultat net part du groupe de 127,6 millions d'euros. Cela représente une baisse de 31,5 % en publié. La marge d'exploitation normalisée ressort à 18,4% en baisse de 1,1 point. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,44 milliard d'euros, en baisse de 6,9 % en publié et en hausse de 0,3 % à base comparable.Les résultats du troisième trimestre confortent le groupe, qui maintient ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires consolidé entre 1% et 3% à base comparable, tout en précisant que les ventes pourraient être affectées par la poursuite de la pression concurrentiels dans les rasoirs, des réductions de stocks chez les distributeurs et d'une économie brésilienne fragile.Bic table également sur marge d'exploitation normalisée entre 17% et 18%. Une annonce décevante pour Oddo BHF, qui l'explique par l'augmentation des coûts de matières premières, la hausse des dépréciations, la poursuite des actions de soutien à la marque, et la hausse des dépenses opérationnelles.