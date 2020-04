BIC : l'AGM des actionnaires se tiendra le 20 mai à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bic a annoncé que dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement français pour limiter la propagation du virus, l'assemblée générale mixte des actionnaires de se tiendra le 20 mai 2020 à 16h00, à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires.Elle sera retransmise en direct en audio conférence ; une rediffusion sera disponible sur le site internet de la société. La présentation et le transcript seront mis à la disposition des actionnaires via le lien suivant: https://www.bicworld.com/fr/investisseurs/actionnaires Bic encourage les actionnaires à voter par correspondance, en retournant le formulaire de vote à la banque centralisatrice Société Générale Securities Services au plus tard le 15 mai 2020 ou par internet sur la plateforme Votaccess jusqu'au 19 mai à 15 heures.Préalablement à l'Assemblée Générale, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions en envoyant, au plus tard le 14 mai 2020, un courriel à l'adresse suivante: investors.info@bicworld.com. Les réponses seront apportées pendant l'Assemblée Générale, puis publiées sur le site Internet du Groupe avec le compte-rendu.L'avis de convocation a été publié ce jour au BALO. Les documents et informations seront disponibles sur le site internet du Groupe avant l'Assemblée Générale via le lien suivant: https://www.bicworld.com/fr/investisseurs/actionnaires