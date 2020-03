BIC : lanterne rouge du SBF 120

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bic affiche la plus forte baisse du SBF 120 et chute de 10,50% à 47,48 euros. Les investisseurs sanctionnent l'annonce de la réduction du dividende de l'exercice 2019 ainsi que la suspension du rachat d'action du fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs. La société a déclaré, ce matin, compte tenu de la progression continue de la pandémie de Covid-19, que son conseil d'administration a décidé de réduire à 2,45 euros par action, contre 3,45 euros initialement, sa proposition de dividende à l'assemblée générale des actionnaires prévue le 20 mai 2020.L'entreprise précise que ces deux décisions ont été prises dans le but de préserver le cash flow de la société afin de protéger ses opérations et de renforcer ses positions concurrentielles au vu du niveau d'incertitude quant à l'ampleur et la durée de la crise.Elle ajoute qu'un contrôle strict des coûts, des besoins en fonds de roulement et des investissements industriels a été mis en place. Bic rappelle que sa situation financière reste solide avec une position nette de trésorerie légèrement supérieure à 170 millions d'euros à la mi-mars. Le groupe a également confirmé son accès à la liquidité avec ses partenaires bancaires historiques.'' Les produits Bic sont une nécessité quotidienne pour beaucoup. Dans ce contexte très particulier, avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux, il est de notre responsabilité de garantir l'accès aux produits de la vie quotidienne aux consommateurs, partout dans le monde. Je crois fermement que nous avons, collectivement, les moyens de surmonter ensemble cette crise " a déclaré Gonzalve Bich, son directeur général.Pour rappel le groupe a suspendu, lundi dernier, ses perspectives 2020 ainsi que ses hypothèses de marché communiquées le 12 février 2020. La société prévoyait alors une évolution de son chiffre d'affaires à base comparables comprise entre -1% et +1% ainsi qu'une marge d'exploitation normalisée 2020 entre 16% et 17% contre 17% en 2019.La société a publié, le 12 février, un résultat net 2019 (part du groupe) en hausse de 1,5% à 176,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est, quant à lui, ressorti à 1,949 milliard, en baisse de 1,9% à base comparable.