BIC : le deuxième trimestre a été encore difficile?

Bic a vu son résultat net part du groupe chuter de 72% au deuxième trimestre, à 22,2 millions d’euros. Cette baisse est notamment liée à la dépréciation du goodwill de Cello en raison de perspectives de croissance plus faibles des ventes domestiques et des ventes à l’export. Ajusté de cet élément, le bénéfice net part du groupe de Bic a progressé de 14,8% à 90,9 millions d’euros. Son résultat d’exploitation normalisé a reculé de 13,4% à 118,7 millions, représentant 21,8% (-1,1 point) du chiffre d’affaires. Ce dernier, de 543,9 millions d’euros, a baissé de 9,2%.??En données comparables, il a reculé de 2,3%.?Sur l'ensemble du semestre, Bic affiche un résultat net part du groupe, hors Cello, de 139,5 millions d'euros, en hausse de 8,4%. Son résultat d'exploitation normalisé ressort à 188,2 millions, en baisse de 13,7%, représentant 19,6% (-0,7 point) du chiffre d'affaires. Ce dernier a été de 959,3 millions d'euros au premier semestre, en baisse de 10,5%. En base comparable, il a baissé de 1,9%.?Bic a maintenu ses prévisions d'une progression du chiffre d'affaires comprise entre + 1% et + 3% à base comparable, les trois catégories contribuant à la croissance. Les principaux facteurs pouvant affecter la performance des ventes comprennent la poursuite de la pression concurrentielle dans les rasoirs, de nouvelles réductions de stocks chez les distributeurs et la poursuite de la faiblesse de l'économie brésilienne. Le résultat d'exploitation normalisé 2018 sera impacté par la performance des ventes. Sur la base de ces éléments, Bic table sur une marge d'exploitation normalisée comprise entre 17% et 18%.