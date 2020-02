BIC : lourdement sanctionné en raison d'objectifs 2020 décevants

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BIC (-7,61% à 60,10 euros) affiche la plus forte baisse du SBF 120. Le fabriquant d'articles de papeterie de briquets et de rasoirs est lourdement pénalisé dans la foulée de la publication de ses résultats 2019. Les investisseurs n'ont pas apprécié le recul de 1,9% du chiffre d'affaires et ne sont pas encouragés par des perspectives 2020 peu réjouissantes. Le groupe prévoit ainsi une évolution de son chiffre d'affaires à base comparables comprise entre -1% et +1%.La marge d'exploitation normalisée 2020 devrait, quant à elle, se situer entre 16% et 17% contre 17% en 2019, en recul de 1,1 points.Le résultat net part du groupe 2019 est en revanche en hausse de 1,5% à 176,1 millions d'euros. Le revenu annuel ressort à 1,949 milliard, en baisse de 1,9% à base comparable.La position nette de trésorerie au 31 décembre 2019 du groupe est de 146,9 millions d'euros.“La mise en œuvre de notre plan de transformation 'Bic 2022 - Invent the Future', qui fera de Bic une entreprise plus efficace, plus agile et plus centrée sur le consommateur est en bonne voie. Je suis convaincu que ce plan permettra à Bic de générer de la croissance à long-terme et de créer de la valeur pour toutes nos parties-prenantes ", a déclaré son directeur général, Gonzalve Bich.