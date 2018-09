BIC : organise sa première Semaine Mondiale de l’Education, du 1er au 5 Octobre 2018

Dans plus de 40 pays à travers le monde, les collaborateurs de BIC vont participer, pour la première fois, à différentes actions visant à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants de leur ville ou de leur région.

Dans le cadre de son engagement de Développement Durable d'améliorer les conditions d'apprentissage de plus de 250 millions d'enfants dans le monde à horizon 2025, BIC organise du 1er au 5 Octobre 2018 la première édition de la 'Semaine Mondiale de l'Education BIC'. Pendant toute la semaine, tous les collaborateurs de BIC à travers le monde auront la possibilité de consacrer une journée de travail à des actions permettant d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants et étudiants près de chez eux.

En France, les collaborateurs participant à la Semaine de l'Education se mobiliseront pour des actions de réhabilitation de locaux afin de les rendre plus accueillants et proposer ainsi des espaces plus propices à l'apprentissage. Au programme également, des lectures et ateliers lecture/ dessin dans les centres de loisirs, du mécénat de compétences auprès d'associations oeuvrant en faveur de l'amélioration des conditions d'apprentissage ainsi que l'accueil de classes pour leur présenter les métiers de l'entreprise.

Depuis de nombreuses années, BIC s'implique dans des initiatives liées à l'Éducation à travers le monde. Après la création de la Fondation d'entreprise BIC pour l'Education en 2016, puis celle du poste de Directeur de l'Engagement en faveur de l'Education en 2017, l'organisation de cette première Semaine Mondiale de l'Education est l'exemple concret le plus récent de la volonté de BIC de coordonner son soutien global en faveur de l'amélioration des conditions d'apprentissage. .

Pour Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC, « L'Education a le pouvoir de changer le monde. Plus de la moitié des deux milliards d'enfants âgés de moins de 14 ans quittent l'école sans avoir acquis le niveau minimum de connaissances requis. Chez BIC, nous pensons que l'Education a le pouvoir de changer des vies. Je me réjouis que nous puissions, grâce à cette Semaine de l'Education, tirer profit de notre implantation mondiale, pour améliorer le quotidien de ceux qui en ont besoin. Nous avons tous un rôle à jouer, et BIC est fier de pouvoir contribuer à faire la différence. »

Pour en savoir davantage sur les actions menées en France, rendez-vous sur nos communiqués de presse ci-dessous.