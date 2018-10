BIC : perspectives 2018 inchangées

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bic a publié un résultat net part du groupe de 127,6 millions d'euros sur les neufs premiers mois de son exercice 2018. Cela représente une baisse de 31,5 % en publié (et de 196,3 millions d'euros, en hausse de 5,4 % avant la dépréciation du goodwill de Cello). La marge d'exploitation normalisée ressort à 18,4% en baisse de 1,1 point. Pour sa part, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2018 s'est élevé à 1, 44 milliard d'euros, en baisse de 6,9 % en publié et en hausse de 0,3 % à base comparable.L'impact défavorable de la variation de devises de (6,3)% s'explique principalement par la dépréciation du dollar américain et du réal brésilien par rapport à l'euro. Le chiffre d'affaires de l'Europe a augmenté de 1,5 % et celui de l'Amérique du Nord de 1,4 %, à base comparable. Le chiffre d'affaires des marchés en croissance a baissé de 2,2 % à base comparable.Globalement le fabricant de stylos, briquets et rasoirs jetables évoque un " troisième trimestre solide malgré un environnement difficile ". Les perspectives 2018 sont inchangées.