BIC :, plus forte hausse de l'indice SBF120 à la mi-séance du mardi 24 mars 2020

BIC (+ 13,81% à 51,10 euros)Le groupe de biens de grande consommation gagne du terrain pour la deuxième séance consécutive. Bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer l'impact global de l'épidémie de covid-10, Bic a annoncé lundi soir que ses perspectives 2020 et les hypothèses de marché communiquées le 12 février 2020 ne sont plus valables jusqu'à nouvel ordre. Le groupe prévoyait une évolution de son chiffre d'affaires à base comparables comprise entre -1% et +1%. La marge d'exploitation normalisée 2020 était, elle, attendue entre 16% et 17% contre 17% en 2019, en recul de 1,1 point.