BIC : prend la dernière place du SBF 120 après ses résultats semestriels

Bic recule de 6,47% à 64,30 euros à la Bourse de Paris et prend la dernière place du SBF 120 dans le sillage des comptes du premier semestre 2019. Sur la période, le groupe a dévoilé un résultat net part du groupe en hausse de 16,6% à 89,6 millions d’euros. Le résultat d’exploitation s’élève à 126,1 millions, en progression de 5,4%. Pour sa part, le résultat d’exploitation normalisé atteint 153,1 millions, en repli de 18,7%. La marge d’exploitation normalisée ressort à 15,9% contre 19,6%. Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 960,2 millions, en légère hausse de 0,1%." Nous continuons à faire face à des conditions de marché défavorables dans nos trois catégories. En outre, les résultats du premier semestre 2019 ont été affectés par un décalage des ventes de rentrée scolaire dans la papeterie et un environnement difficile dans les briquets aux Etats-Unis", a commenté Gonzalve Bich, Directeur Général, qui précise que le groupe a retrouvé une dynamique positive dans les rasoirs.En 2019, le groupe prévoit une légère croissance du chiffre d'affaires à base comparable. "Dans un environnement de marché toujours difficile, le chiffre d'affaires continuera d'être affecté par des incertitudes macro-économiques et par la poursuite de la pression concurrentielle", précise Bic.Par ailleurs, la performance du second semestre sera soutenue par l'effet favorable du décalage des ventes de rentrée scolaire, une croissance continue du e-commerce, de nouveaux gains de distribution et le succès de nos produits à valeur ajoutée en Papeterie et Rasoirs. Alors que le marché américain demeure difficile, le chiffre d'affaires des Briquets devrait bénéficier de l'impact positif de la hausse des prix au Brésil.En parallèle, le groupe indique que la marge d'exploitation normalisée 2019 devrait être comprise entre 16,5% et 18%." La marge brute continuera d'être affectée par l'évolution défavorable des taux de change, néanmoins le second semestre devrait bénéficier de coûts de matières premières plus favorables et d'une absorption positive des coûts fixes", a précisé le groupe.