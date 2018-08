BIC : rachète les sites de production au Kenya de Haco Industries

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels BIC a annoncé vendredi avoir signé un accord avec le groupe kenyan Haco Industries qui lui cédera ses sites de production et son activité de distribution de produits d'écriture, briquets et rasoirs en Afrique de l'Est. Aucun montant n'a été communiqué. Cet accord devrait être finalisé le 1(er) janvier 2019.

Jusqu'à présent, Haco Industrie produisait sous licences les articles papeterie de BIC et distribuait l'ensemble des produits du groupe français.

"Ceci est une excellente opportunité de renforcer nos positions sur un des marchés les plus porteurs pour les produits BIC dans le monde", a déclaré Gonzalve Bich, directeur général de Bic. "Selon nos estimations, le marché de l'écriture en Afrique de l'Est représente environ 1,5 milliard de produits par an et croit entre 5 et 10% par an", a-t-il ajouté.

Cette opération "nous permet d'avoir une forte présence directe, de mieux comprendre nos clients et d'être plus efficace", a également indiqué à l'agence Agefi-Dow Jones la directrice des relations investisseurs, Sophie Paillez-Caipan.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire