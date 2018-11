BIC : reçoit une offre d'achat pour Bic Sport

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bic annonce avoir reçu de la part de Tahe Outdoors une offre d'achat pour sa filiale Bic Sport, spécialisée dans les sports de glisse nautique, pour une valeur comprise entre 6 et 9 millions d'euros, en fonction des résultats futurs de BIC Sport. Suite à ce projet le comité social et économique de Bic Sport a été consulté."Cette opération, dont la finalisation est prévue d'ici le 31 décembre 2018, est cohérente avec la stratégie de recentrage sur ses métiers de base (papeterie, briquets et rasoirs) du Groupe BIC, et destinée à renforcer ses positions de leader dans ses catégories, partout dans le monde", peut-on lire dans un communiqué.Tahe Outdoors est un producteur européen de sport de pagaie et de "kite-surf". Fondé en 1989, le groupe distribue ses produits dans 50 pays et fabrique en France, en Allemagne et en Estonie."En tirant parti des forces des deux entreprises, parmi lesquelles des marques fortes, un excellent outil de production et un solide savoir-faire technologique, cette transaction permettra la création d'un acteur mondial reconnu des sports nautiques".