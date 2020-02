BIC : résultat net part du groupe 2019 en hausse de 1,5%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bic a publié un résultat net part du groupe 2019 en hausse de 1,5% à 176,1 millions d'euros. Le revenu annuel ressort à 1,949 milliard, en baisse de 1,9% à base comparable. Le fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs prévoit une évolution du chiffre d'affaires à base comparable 2020 comprise entre -1% et +1% avec une croissance plus importante au second semestre (en comparable à 2019). La marge d'exploitation normalisée 2020 devra, quant à elle, se situer entre 16% et 17% contre 17% en 2019.La position nette de trésorerie au 31 décembre 2019 du groupe est de 146,9 millions d'euros.“La mise en œuvre de notre plan de transformation 'Bic 2022 - Invent the Future', qui fera de Bic une entreprise plus efficace, plus agile et plus centrée sur le consommateur est en bonne voie. Je suis convaincu que ce plan permettra à Bic de générer de la croissance à long-terme et de créer de la valeur pour toutes nos parties-prenantes ", a déclaré son directeur général, Gonzalve Bich.