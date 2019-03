Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bic vient de lever le voile sur ses résultats 2018 et perspectives 2019. Ainsi, le fabricant de stylos, briquets et rasoirs jetables a publié un bénéfice net part du groupe de 173,4 millions d'euros l'an dernier (contre 287,3 millions en 2017) et un résultat d’exploitation normalisé de 352,4 millions d’euros (contre 399,6 millions en 2017). La marge d'exploitation normalisée ressort à 18,1% (contre 19,6% en 2017). Pour sa part, le chiffre d'affaires 2018 s'est élevé à 1,95 milliard d'euros (+1,5% à base comparable).En 2019, le groupe prévoit une légère croissance du chiffre d'affaires à base comparable et une marge d'exploitation normalisée comprise entre 16,5% et 18%.Toutefois, il indique que dans un environnement de marché toujours difficile, sa performance pourrait être affectée par des incertitudes macro-économiques et par la poursuite de la pression concurrentielle dans les rasoirs aux Etats-Unis.De plus, la hausse du coût des matières premières, l'évolution défavorable des taux de change et l'impact potentiel des volumes de vente sur les coûts de production affecteront la marge brute.