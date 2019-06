Bic : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BIC annonce une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son plan de transformation "BIC 2022- Invent the Future". Elle se concentrera sur la mise en place des structures qui permettront d’améliorer davantage l’efficacité globale et de soutenir la croissance pour l'ensemble des activités. Cette seconde phase devrait par ailleurs générer une économie d'environ 25 millions d'euros par an à partir de fin 2022, en plus des 20 millions d'euros annoncés en février. Ces économies supplémentaires seront réinvesties dans la croissance à long terme.La mise en œuvre du plan " BIC 2022 – Invent the Future " prévoit la création d'environ 400 nouveaux emplois à l'échelle mondiale, le Groupe investissant dans de nouvelles compétences pour soutenir son processus de transformation.Elle entrainerait également la suppression d'environ 450 postes, principalement dans des fonctions administratives, dont environ 100 au siège de BIC à Clichy (France). Ce projet a été présenté aujourd'hui au Comité d'Entreprise de BIC Services à Clichy. Sa mise en œuvre débuterait d'ici fin 2019.Avec cette seconde étape, Bic entend notamment améliorer les modèles de production de la papeterie et des rasoirs grâce à la création d'une chaîne logistique "end-to-end". Celle-ci viendra compléter la centralisation des achats et permettra de réduire les coûts et de stimuler l'innovation, tout en améliorant la qualité.Par ailleurs, il convient de renforcer les processus d'innovation et la stratégie de Marque centrée sur le consommateur. L'objectif est de soutenir les opérations commerciales en centralisant les stratégies de portefeuille de marques et de produits, les études de marché et les capacités de recherche et développement.Enfin, Bic indique améliorer l'efficacité des Fonctions Support avec la centralisation des tâches administratives des fonctions Finance, Ressources Humaines et Service clientèle à travers le monde, en commençant par l'Europe avec la mise en place d'un centre de services dédié (Group BIC Services) qui sera situé à Sofia, en Bulgarie.