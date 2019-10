Bic : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bic a annoncé revoir ses perspectives pour l'année 2019. Le groupe s'attend désormais à une évolution de son chiffre d'affaires à base comparable comprise entre 0% et -2,0%, comparé à la légère croissance initialement prévue. Un ajustement qui s'explique par un chiffre d'affaires du troisième trimestre plus faible que prévu. Celui-ci devrait reculer de -0,5% sur les trois derniers mois et celui des 9 premiers mois de -1,2%, à base comparable. Par ailleurs, la marge d'exploitation normalisée pour l'année 2019 devrait se situer dans le bas de la fourchette initiale de 16,5% à 18%.En dépit de volumes plus faibles qu'anticipés et d'une évolution des taux de change qui reste défavorable, la marge d'exploitation normalisée pour le reste de l'année devrait bénéficier de coûts de production plus favorables, et des investissements de soutien à la marque moins importants comparés au 1er semestre. La marge d'exploitation du troisième trimestre devrait être de 18% et celle des neufs premiers mois 2019 de 16,6%.Bic précise que les résultats du troisième trimestre et des 9 premiers mois 2019 seront publiés le 23 octobre avant l'ouverture du marché.