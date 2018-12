Bic : ANNONCE UNE REVUE ORGANISATIONNELLE DESTINEE A AMELIORER SON EFFICACITE OPERATIONNELLE ET SOUTENIR SA CROISSANCE RENTABLE A LONG-TERME

Groupe BIC - Communiqué de Presse

Clichy - 12 Décembre 2018

BIC annonce une revue organisationnelle destinée à améliorer son efficacité opérationnelle et soutenir sa croissance rentable à long-terme

Afin de répondre aux évolutions de plus en plus rapides des besoins des consommateurs à travers le monde, tout en capitalisant sur ses forces historiques, le Groupe BIC est résolument engagé à devenir plus agile, plus efficace et plus orienté vers le consommateur. Notre modèle de production de grande série, notre capital de marque, et nos positions internationales demeurent des atouts fondamentaux ; une approche encore plus entrepreneuriale et innovante de nos opérations permettra de renforcer notre performance. Afin de créer de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes, le Groupe doit continuer à capitaliser sur le pouvoir de la marque BIC sur les marchés, canaux de distribution, catégories et modèles économiques d'aujourd'hui mais également de demain. L'amélioration de la productivité et l'augmentation de l'efficacité permettront de libérer des ressources et de réinvestir dans la croissance future.

Une revue destinée à améliorer la performance opérationnelle du Groupe vient donc d'être initiée. Elle a pour objectifs :

D'améliorer la flexibilité et l'efficacité de notre modèle de production en optimisant les achats ainsi que différents éléments de notre chaine d'approvisionnement,

De renforcer le leadership de notre marque en innovant au même rythme que nos consommateurs, grâce au suivi et à l'analyse en temps réel de leurs comportements et de leurs besoins,

De générer de la croissance en améliorant notre efficacité commerciale et nos « Routes-to-market » afin de devenir un spécialiste omni-canal,

D'améliorer l'efficacité des fonctions support - particulièrement dans les domaines de la Finance, des Ressources Humaines et des Services d'Information, tout en développant les compétences et en améliorant la fluidité des opérations,

De renforcer nos programmes de formation afin d'améliorer les compétences de l'ensemble de l'organisation.

Une équipe dédiée a été constituée avec pour objectif de revoir profondément notre organisation et de définir un plan d'action qui nous permettra de transformer ces objectifs en réalité. Les résultats de cette revue seront communiqués au cours du 1er trimestre 2019.

« Afin de faire face aux défis et opportunités d'aujourd'hui et de demain, nous devons réinventer BIC. Assurer la croissance, la rentabilité et la génération de trésorerie du Groupe à long-terme, exigent de continuer à être agile, intégré et innovant à court terme. Je suis pleinement confiant dans la faculté et l'engagement de nos équipes à mettre en oeuvre ces principes fondamentaux ».

Gonzalve Bich, Directeur-Général de BIC

À propos de bic

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.

