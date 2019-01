Bic : Finalisation de la cession de BIC Sport

GROUPE BIC - COMMUNIQUE DE PRESSE

CLICHY - 2 JANVIER 2019

Suivez l'actualité de BIC sur

FINALISATION DE LA CESSION DE BIC SPORT A TAHE OUTDOORS

Le Groupe BIC annonce avoir finalisé la cession de sa filiale BIC Sport, spécialisée dans les sports de glisse nautique, à Tahé Outdoors pour une valeur d'entreprise totale comprise entre 6 et 9 millions d'euros, en fonction des résultats futurs de BIC Sport. La transaction a été approuvée par le Comité Social et Economique de BIC Sport.

Créé en 1979 et pionnier de l'industrie de la planche à voile, BIC Sport a progressivement diversifié ses activités dans les secteurs du surf, du kayak, du dériveur pour enfants et du Stand Up Paddle. Depuis son siège social situé à Vannes dans le Morbihan, BIC Sport distribue ses produits dans plus de 90 pays et bénéficie de positions fortes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie Pacifique.

Tahe Outdoors est l'un des plus importants et des plus dynamiques producteurs européens de sports de pagaie et de « kite‐surf ». Fondé en 1989, le groupe Tahe Outdoors distribue ses produits dans 50 pays et fabrique en France, en Allemagne et en Estonie. En tirant partie des forces des deux entreprises, parmi lesquelles des marques fortes, un excellent outil de production et un solide savoir‐faire technologique, cette transaction permet la création d'un acteur mondial reconnu des sports nautiques.

CONTACTS

Relations Investisseurs : +33 1 45 19 52 26 Sophie Palliez‐Capian sophie.palliez@bicworld.com Michèle Ventura Michele.ventura@bicworld.com Contacts Presse Albane de La Tour d'Artaise : +33 1 45 19 52 00 Albane.DeLaTourD'Artaise@bicworld.com Isabelle de Segonzac: +33 6 89 87 61 39 isegonzac@image7.fr

Pour plus d'informations, consulter le site : www.bicworld.com

AGENDA 2019 (TOUTES LES DATES SONT A CONFIRMER)

Résultats annuels 2018 13 février 2019 Réunion (siège de BIC) Résultats du premier trimestre 2019 25 avril 2019 Conférence téléphonique Assemblée Générale 2019 22 mai 2019 Réunion (siège de BIC) À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : Leadership Level du CDP (A‐) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.

Groupe BIC - Communiqué de presse - Page 1 sur 1