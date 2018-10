Bic : Journée Mondiale de l'Education de BIC à Clichy

BIC organise sa première Semaine Mondiale de l'Education, du 1er au 5 Octobre 2018

Dans plus de 40 pays à travers le monde, les collaborateurs de BIC vont participer, pour la première fois, à différentes actions visant à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants de leur ville ou de leur région.

Clichy, le 27 Septembre 2018 - Dans le cadre de son engagement de Développement Durable d'améliorer les conditions d'apprentissage de plus de 250 millions d'enfants dans le monde à horizon 2025, BIC, l'un des leaders mondiaux des produits de grande consommation, organise du 1er au 5 Octobre 2018 la première édition de la "Semaine Mondiale de l'Education BIC". Pendant toute la semaine, tous les collaborateurs de BIC à travers le monde auront la possibilité de consacrer une journée de travail à des actions permettant d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants et étudiants près de chez eux.

En France, les collaborateurs participant à la Semaine de l'Education se mobiliseront pour des actions de réhabilitation de locaux afin de les rendre plus accueillants et proposer ainsi des espaces plus propices à l'apprentissage. Au programme également, des lectures et ateliers lecture/ dessin dans les centres de loisirs, du mécénat de compétences auprès d'associations oeuvrant en faveur de l'amélioration des conditions d'apprentissage ainsi que l'accueil de classes pour leur présenter les métiers de l'entreprise,.…

Depuis de nombreuses années, BIC s'implique dans des initiatives liées à l'Éducation à travers le monde. Après la création de la Fondation d'entreprise BIC pour l'Education en 2016, puis celle du poste de Directeur de l'Engagement en faveur de l'Education en 2017, l'organisation de cette première Semaine Mondiale de l'Education est l'exemple concret le plus récent de la volonté de BIC de coordonner son soutien global en faveur de l'amélioration des conditions d'apprentissage. .

Pour Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC, « L'Education a le pouvoir de changer le monde. Plus de la moitié des deux milliards d'enfants âgés de moins de 14 ans quittent l'école sans avoir acquis le niveau minimum de connaissances requis. Chez BIC, nous pensons que l'Education a le pouvoir de changer des vies. Je me réjouis que nous puissions, grâce à cette Semaine de l'Education, tirer profit de notre implantation mondiale, pour améliorer le quotidien de ceux qui en ont besoin. Nous avons tous un rôle à jouer, et BIC est fier de pouvoir contribuer à faire la différence. »

Les collaborateurs de BIC basés à Clichy engagés auprès des enfants Clichois et d'agglomérations d'Ile-de-France

Outre les actions organisées sur les différents sites de BIC en France, les collaborateurs de BIC basés au siège à Clichy pourront participer à une dizaine d'actions à Clichy ou en Ile-de-France pour

accompagner des institutions ou associations dans leur engagement en faveur de l'amélioration des conditions d'apprentissage.

Les collaborateurs du siège participeront donc à des actions :

• sur les temps périscolaires dans des écoles avec l'organisation de lectures pour les enfants dans les centres de loisirs de Clichy ;

• de réhabilitation avec la réfection et peinture de bâtiments pour offrir un environnement propice à l'apprentissage ;

• de mécénat de compétences auprès d'associations actives dans le domaine de l'éducation.

Pour plus d'information n'hésitez pas à consulter notre site internet www.bicworld.com.

CONTACTS

BIC Image 7: Albane de La Tour d'Artaise Isabelle de Segonzac 01 45 19 52 00 01 53 70 74 89 Albane.delatourdartaise@bicworld.com isegonzac@image7.fr À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.